Вильгельм Кубе на утреннике и в госпитале с больными. Редкие фото гауляйтера

Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Гауляйтер Кубе – во время оккупации фактически главный человек Минска. Редкие кадры немецкой хроники показывают его лучшие качества.









Вот он на утреннике с детьми, улыбается и позирует перед камерами. Вот на открытии госпиталя – опять телевизионная поза и классическая обманка – счастливые люди в кадре.









То, что из себя на самом деле представлял жёсткий и беспощадный Вильгельм Кубе, в красках расписали учебники истории.

Современники Кубе – обычные минчане – от его уничтожительных идей бежали в леса.



