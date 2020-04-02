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Вильгельм Кубе на утреннике и в госпитале с больными. Редкие фото гауляйтера
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Гауляйтер Кубе – во время оккупации фактически главный человек Минска. Редкие кадры немецкой хроники показывают его лучшие качества.
Вот он на утреннике с детьми, улыбается и позирует перед камерами. Вот на открытии госпиталя – опять телевизионная поза и классическая обманка – счастливые люди в кадре.
То, что из себя на самом деле представлял жёсткий и беспощадный Вильгельм Кубе, в красках расписали учебники истории.
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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