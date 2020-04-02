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Свой первый шаг в отряд «Славный» она сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Путь в спецгруппы у каждого был свой. Антонина Ивановна свой первый шаг в отряд «Славный» сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда, который вез угнанных людей в Германию. Здесь нужно было решиться сразу на несколько вещей. Во-первых, улучить момент, когда часовой с автоматом отвернется, успеть добежать до двери и спрыгнуть таким образом, чтобы не переломать себе руки и ноги. И уж если повезло не сломать себе шею, как можно скорее скрыться из поля видимости, ведь часовой из вагона мог открыть стрельбу по беглецу.
Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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