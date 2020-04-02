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Свой первый шаг в отряд «Славный» она сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда

02.04.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Свой первый шаг в отряд «Славный» она сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда

Путь в спецгруппы у каждого был свой. Антонина Ивановна свой первый шаг в отряд «Славный» сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда, который вез угнанных людей в Германию. Здесь нужно было решиться сразу на несколько вещей. Во-первых, улучить момент, когда часовой с автоматом отвернется, успеть добежать до двери и спрыгнуть таким образом, чтобы не переломать себе руки и ноги. И уж если повезло не сломать себе шею, как можно скорее скрыться из поля видимости, ведь часовой из вагона мог открыть стрельбу по беглецу.

Свой первый шаг в отряд «Славный» она сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда

Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
С нами сидел немец молодой. Но хороший человек. Очки у него были вот такие толстые. Понимаете, он ни черта не видел. Макс его звали. Сидел с автоматом. Из последнего вагона выпрыгнули четыре парня и одна девушка. Мы как увидели, что те выпали, и мы повыпадали.

Свой первый шаг в отряд «Славный» она сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда

Первую пятерку потом взяли полицаи. Антонине Ивановне удалось убежать. С отрядом Шестакова она встретилась, когда партизаны возвращались с задания недалеко от Пуховичей.  

Свой первый шаг в отряд «Славный» она сделала, выпрыгнув из идущего на полном ходу поезда

Люди в материале: Антонина Карнаушенко

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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Чырвоны прамень
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