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«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Особое место в спецгруппах отводилось своеобразному обмену любезностями с немцами, вольной переписке. Стороны оставляли друг другу послания, а иногда и целые посылки.
Дневник начальника штаба спецгруппы «Славные» Михаила Оборотова:
Посылаем в распоряжение немецких частей листовки и сводки Совинформбюро. В повозку сажаем два-три чучела, снаряжаем их листовками и направляем лошадь в гарнизоны. В последнее время таким же образом стали посылать чучела заминированными, на которых подрывались немцы и власовцы».
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«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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