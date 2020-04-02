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«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами

02.04.2020 21:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами

Особое место в спецгруппах отводилось своеобразному обмену любезностями с немцами, вольной переписке. Стороны оставляли друг другу послания, а иногда и целые посылки.

«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами

Дневник начальника штаба спецгруппы «Славные» Михаила Оборотова:
«Фрицы, уходите из нашей деревни, иначе будете уничтожены». Привязав записку к хвосту старой клячи, пустили лошадь в деревню. Немцы написали ответ, переправив его таким же путем: «Рус партизан, нам холодно жить в лесу и из деревни не пойдем. Приглашаем вас на свадьбу».

«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами

Посылаем в распоряжение немецких частей листовки и сводки Совинформбюро. В повозку сажаем два-три чучела, снаряжаем их листовками и направляем лошадь в гарнизоны. В последнее время таким же образом стали посылать чучела заминированными, на которых подрывались немцы и власовцы».   

«Рус партизан, из деревни не пойдём. Приглашаем вас на свадьбу». Как проходила вольная переписка партизан с немцами

Люди в материале: Михаил Оборотов

 
 
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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