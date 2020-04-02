Директор компании LWO Олег Кондратенко – о системе «Оплати», перспективах IT в условиях коронавируса и финансовой безопасности

Источник материала: ОНТ

Отечественная платежная система «Оплати»: в чем ее преимущества перед международными гигантами вроде Visa и Mastercard? В чем ее польза для конкретного белоруса и Беларуси в целом? Об этом, а также о вопросах финансовой безопасности и перспективах IT-сектора в условиях пандемии COVID-19, рассказал гость программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ, директор компании LWO Олег Кондратенко.

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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