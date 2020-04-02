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«В постели этот немец с девчиной лежит». История захвата немецкого офицера
Источник материала: СТВ
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
Акциями высшего пилотажа считались операции по захвату немецких офицеров. Некоторые действия тщательно планировались, но иногда приходилось импровизировать. Тем удивительнее было, когда языков приводили совсем молоденькие девушки, бойцы и связные чекистских спецгрупп.
Антонина Карнаушенко, ветеран спецгруппы «Славные» НКГБ СССР:
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
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