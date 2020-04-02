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Видеофакт: в Минске по дороге ходил лось
Источник материала: Партизан
Видео прогулки животного по проезжей части опубликовано в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома
"Вот такой сказочный персонаж сегодня гулял по Минску. Экипаж сотрудников ОГАИ Первомайского РУВД Минска предупредил водителей об опасности и проконтролировал, чтобы лось благополучно добрался до лесного массива", - говорится в сообщении ГАИ.
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Видео прогулки животного по проезжей части опубликовано в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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