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Видеофакт: в Минске по дороге ходил лось

03.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Видео прогулки животного по проезжей части опубликовано в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома


"Вот такой сказочный персонаж сегодня гулял по Минску. Экипаж сотрудников ОГАИ Первомайского РУВД Минска предупредил водителей об опасности и проконтролировал, чтобы лось благополучно добрался до лесного массива", - говорится в сообщении ГАИ.
 
Теги: Минск
 
 
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Видео прогулки животного по проезжей части опубликовано в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома
 
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