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Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

02.04.2020 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Здесь отметили: ситуация в мире непростая и требует от Беларуси готовности оперативно реагировать на вызовы. Между тем, предприятия и люди в стране должны работать, а бюджет – получать средства для выполнения социальных программ и обязательств.

Так, сенаторы ожидают роста экономики Беларуси на 3-4 % в год.

Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Мы сейчас работу выстраиваем таким образом, что подключаемся на самом начальном этапе в этой работе и работаем вместе с Палатой представителей с самого начала работы над законопроектом. Мне хотелось бы, чтобы те законопроекты, которые будут приняты нами, членами Совета Республики, были эффективны.  

Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

На весенней сессии в Совете Республики рассмотрят 30 законопроектов. В их числе поправки в законы о хозяйственных обществах, о мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем. Корректировка предстоит законодательству в сфере нотариальной деятельности.

Ну а еще сенаторы продолжат проводить выездные заседания в регионах. Такой метод хорошо себя зарекомендовал.

Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

Люди в материале: Наталья Кочанова, Дмитрий Боярович

 
 
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Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли...
 
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