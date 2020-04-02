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Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, сенаторы ожидают роста экономики Беларуси на 3-4 % в год.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ну а еще сенаторы продолжат проводить выездные заседания в регионах. Такой метод хорошо себя зарекомендовал.
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Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом
Новости Беларуси. Весенняя сессия открылась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли...
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