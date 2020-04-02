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Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Депутаты изучают вопрос о введении ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом журналистам сообщили в Палате представителей, где открылась весенняя сессия. В ее повестке 62 законопроекта. Какие из них рассмотрели парламентарии 2 апреля? И как новшества изменят жизнь белорусов?
Дмитрий Боярович, корреспондент:
Большинство журналистов на открытие сессии пришли в масках. А вот у депутатов этого аксессуара замечено не было. Вообще, тема эпидемии в Овальном зале затрагивалась многими. К примеру, в дискуссии об изменении кодексов, в том числе КоАП. При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. А сейчас изучают вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В повестке дня у депутатов было 8 законопроектов. Так, Беларусь ратифицировала визовое соглашение с ЕС. Оно предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. «Шенген» для белорусов подешевеет до 35 евро. Документ – предположительно – вступит в силу в июне. Кстати, проект о ратификации (его ожидали особо) парламентарии рассмотрели первым.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дмитрий Боярович:
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Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья
Новости Беларуси. Депутаты изучают вопрос о введении ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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