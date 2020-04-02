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Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

02.04.2020 22:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Депутаты изучают вопрос о введении ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Об этом журналистам сообщили в Палате представителей, где открылась весенняя сессия. В ее повестке 62 законопроекта. Какие из них рассмотрели парламентарии 2 апреля? И как новшества изменят жизнь белорусов?  

Наталья Кочанова: выстраиваем работу таким образом, что работаем вместе с Палатой представителей с самого начала над законопроектом

Тему продолжит Дмитрий Боярович.  

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Дмитрий Боярович, корреспондент:
Открытие весенней сессии 2 апреля проходило не совсем в обычном режиме. Всех, кто входил в здание, проверяли с помощью тепловизора. Журналисты в Овальном зале (как это обычно происходит) не находились, работая по видеотрансляции из пресс-центра.

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Большинство журналистов на открытие сессии пришли в масках. А вот у депутатов этого аксессуара замечено не было. Вообще, тема эпидемии в Овальном зале затрагивалась многими. К примеру, в дискуссии об изменении кодексов, в том числе КоАП. При его подготовке парламентарии получили более 600 предложений от общественности. А сейчас изучают вопрос введения ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья.   

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
В рамках работы как раз таки над Административным кодексом уже звучат сегодня мысли и, возможно, возникает дискуссия о том, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья. То есть сокрытие информации об источниках заражения, сокрытие информации или непредоставление о своем состоянии здоровья при наличии признаков заболевания, представляющего опасность.   

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

В повестке дня у депутатов было 8 законопроектов. Так, Беларусь ратифицировала визовое соглашение с ЕС. Оно предусматривает упрощенную процедуру выдачи виз. «Шенген» для белорусов подешевеет до 35 евро. Документ – предположительно – вступит в силу в июне. Кстати, проект о ратификации (его ожидали особо) парламентарии рассмотрели первым.   

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:    
Вне всякого сомнения, это свидетельство того, что Республика Беларусь открыта для своих соседей. Мы стараемся укреплять контакты во всех сферах. Прежде всего на уровне межличностного общения среди самых широких социальных слоев наших граждан.   

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Дмитрий Боярович:
У депутатов на весенней сессии плотная повестка. Здесь рассмотрят изменения в закон о госрегулировании торговли и общественного питания. Новшества ждут сферы рекламы и здравоохранения. Так, в Беларуси создадут сеть опорных больниц. Всего же рассмотрения ждут 62 законопроекта.    

Светлана Любецкая: возникает дискуссия, надо ли вводить ответственность за действия, которые создают опасность для здоровья

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Светлана Любецкая, Андрей Савиных

 
 
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Новости Беларуси. Депутаты изучают вопрос о введении ответственности за сокрытие информации о состоянии здоровья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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