Не выходя из дома: «Приорбанк» объясняет, как пользоваться интернет-банкингом

Источник материала: ОНТ

«Приорбанк» предоставляет своим клиентам возможность самостоятельно решить практически любые финансовые вопросы, не выходя из дома, с помощью интернет-банка.

Одним нажатием на значок приложения в смартфоне можно переводить деньги внутри страны и за рубеж, оформлять кредиты и вносить ежемесячные платежи, открывать, пополнять и закрывать депозиты, по выгодным курсам обменивать валюту и многое другое.

Доступный функционал цифрового банка ничем не уступает специалистам в отделении. Причём освоить этот удобный и безопасный способ управления счетами можно в любом возрасте. В помощь – пошаговые инструкции по самым популярным платежам на сайте Приорбанка. Например, объясняется, как всего за несколько минут оплатить телефон, интернет и коммунальные услуги через ЕРИП.

Ирина Петрович: «Совершенно не хожу ни на почту, ни в сберкассу. Посмотрела баланс – у меня нет денег, то есть мне не нужно идти куда-то. Я нажала на кнопочку, положила, что мне нужно, и деньги через минуту поступают на счёт. Здесь и мои коммунальные платежи, и электроэнергия, и погашение всех моих кредитов, которые вот у меня есть. По времени это занимает буквально минут пять.Схема, конечно, очень простая. Пользуюсь я ей уже больше пяти лет, с тех пор как оформила карточку «Приорбанка», на которую я получаю пенсию».

Среди нужных функций – автооплата для совершения регулярных платежей. В настройках достаточно просто указать кому, когда и сколько платить. Все остальное сделает интернет-банк при условии, что на счету достаточно денег. Особое внимание разработчики уделили удобству и безопасности управления счетами.

Александр Ярмолкевич, директор департамента электронного бизнеса: «Вы можете задать пароль или выбрать один из альтернативных параметров безопасности для входа, например, отпечаток пальца. Все операции подтверждаются электронными чеками и соответствуют самым высоким требованиям безопасности. Сейчас услуга дистанционных банковских сервисов как никогда актуальна. С учетом эпидемиологической ситуации мы предоставили нашим клиентам все необходимые инструменты для управления финансами из дому. Среди плюсов также – экономия времени, доступность операций в любой момент и время суток, простое управление карточками и автоматизация».

Чтобы подключить интернет-банк и оставаться в зоне комфорта достаточно иметь карточку Приорбанка, зарегистрироваться на сайте или скачать мобильное приложение.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram