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Не выходя из дома: «Приорбанк» объясняет, как пользоваться интернет-банкингом
Источник материала: ОНТ
«Приорбанк» предоставляет своим клиентам возможность самостоятельно решить практически любые финансовые вопросы, не выходя из дома, с помощью интернет-банка.
Одним нажатием на значок приложения в смартфоне можно переводить деньги внутри страны и за рубеж, оформлять кредиты и вносить ежемесячные платежи, открывать, пополнять и закрывать депозиты, по выгодным курсам обменивать валюту и многое другое.
Доступный функционал цифрового банка ничем не уступает специалистам в отделении. Причём освоить этот удобный и безопасный способ управления счетами можно в любом возрасте. В помощь – пошаговые инструкции по самым популярным платежам на сайте Приорбанка. Например, объясняется, как всего за несколько минут оплатить телефон, интернет и коммунальные услуги через ЕРИП.
Среди нужных функций – автооплата для совершения регулярных платежей. В настройках достаточно просто указать кому, когда и сколько платить. Все остальное сделает интернет-банк при условии, что на счету достаточно денег. Особое внимание разработчики уделили удобству и безопасности управления счетами.
Чтобы подключить интернет-банк и оставаться в зоне комфорта достаточно иметь карточку Приорбанка, зарегистрироваться на сайте или скачать мобильное приложение.
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«Приорбанк» предоставляет своим клиентам возможность самостоятельно решить практически любые финансовые вопросы, не выходя из дома, с помощью интернет-банка. ...
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