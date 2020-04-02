Белорусские инженеры стали печатать защитные маски для врачей на 3D-принтерах

Источник материала: ОНТ

В поисках спасительных изобретений Белорусские инженеры присоединились к мировому движению, чтобы обезопасить врачей от COVID-19. На 3D-принтерах они печатают специальные щитки.

Вот уже два дня телефон Антона Трифонова не утихает, на том конце провода – медики со всей Республики. Одни только интересуются новинкой, другие активно делают заказы на пластиковые приспособления местной разработки. Ведь совсем недавно в небольшой столичной мастерской энтузиасты, которые ещё неделю назад конструировали дроны, собирали роботов и прототипы умного дома – производят защитные маски для медиков.

Антон Трифонов, участник сообщества «Хакерспейс» в Минске: «Изначально это обычная маска для плавания, врачи стали её использовать для себя. В первую очередь, это анестезиологи, реаниматологи. Врачи предоставили вот такой вот фильтр, через который они фильтруют воздух и дышат. 3D-принтеры печатают переходник, его никто не делает, потому что это вещь очень уникальная».

Печать, резка, сборка. Ребята трудятся в свободное от работы время, естественно, бесплатно. И уже смогли изготовить около двухсот масок. Особый спрос – на самую простую конструкцию из пластика. Стараются доставить в каждую больницу хотя бы с десяток, а позже по необходимости доработать и привезти новую партию. Тестируют модели медики. Они же признаются, подобные щитки используются во всём мире – при лёгочно-сердечной реанимации. Теперь же актуальны даже при обычном общении с пациентом – из-за пандемии их спектр применения оправданно вырос.

Андрей Мельник, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 1-й городской клинической больницы: «Защита медицинского персонала происходит при прямом контакте с пациентом, пациенты бывают с разной патологией, они могут кашлять, чихать и различные бактерии могут лететь на медперсонал. И для дополнительной защиты нужен такой щиток».

Маски многоразовые, их можно разбирать и обрабатывать. Но обеспечить всю страну вот так сразу столичные энтузиасты не готовы. Призывают к поддержке всех, у кого есть оборудование, а моделью и материалами они охотно поделятся. Тем более, что финансово инициативу поддерживают многие белорусы.

Александр Скрабовский, директор Местного фонда «Добра», руководитель офиса сети Глобального договора ООН в Беларуси: «За первые сутки мы практически удвоили сумму, от фонда вместе с участниками глобального договора мы изначально закупили на 5 тысяч белорусских рублей».

Кажется, борьба с распространением короновируса объединила людей по всему миру. В Беларуси многие производства даже перепрофилировались. Так Гродненское частное предприятие «Медлен», которое раньше выпускало подгузники, прокладки и простыни, теперь производит одноразовые маски. Производительность новой линии – более 300 штук в минуту. Работают круглосуточно. Поставляют в больницы и государственные аптеки. Особенность – сменные круглые вкладыши – они и дополнительно защитят, и продлят жизнь самой маски. Пока делают трехслойные хлопковые. На днях наладят выпуск и гродненского ноухау – льняных масок с пятью слоями защиты.

И таких предприятий-помощников с каждым днем все больше. Если раньше аптеки закупали маски у пяти производителей, входящих в концерн «Беллегпром», сегодня уже у 14. И уже неважно, государственный это бизнес или частный. Ведь слишком велика социальная ответственность. Если линии не стоят, есть работа – будут и зарплаты, и рабочие места.

Марина Васькевич, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»: «Если вначале мы выпускали порядка 200-250 тысяч масок в сутки, то сейчас можно говрить о том, что порядка 400 тысяч масок в сутки предприятия концерна ориентированные на изготовление этих медицинских изделий выпускают».

Что до столичных инженеров, они только за неделю намерены нарастить объёмы до полутора тысячи щитков, с которыми любая маска станет эффективнее в несколько раз. Осталось лишь найти добровольцев, готовых помогать медикам бесплатно.

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