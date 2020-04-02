ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белорусские инженеры стали печатать защитные маски для врачей на 3D-принтерах

02.04.2020 22:02 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Белорусские инженеры стали печатать защитные маски для врачей на 3D-принтерах

В поисках спасительных изобретений Белорусские инженеры присоединились к мировому движению, чтобы обезопасить врачей от COVID-19. На 3D-принтерах они печатают специальные щитки. 

Вот уже два дня телефон Антона Трифонова не утихает, на том конце провода – медики со всей Республики. Одни только интересуются новинкой, другие активно делают заказы на пластиковые приспособления местной разработки. Ведь совсем недавно в небольшой столичной мастерской энтузиасты, которые ещё неделю назад конструировали дроны, собирали роботов и прототипы умного дома – производят защитные маски для медиков. 

Антон Трифонов, участник сообщества «Хакерспейс» в Минске«Изначально это обычная маска для плавания, врачи стали её использовать для себя. В первую очередь, это анестезиологи, реаниматологи. Врачи предоставили вот такой вот фильтр, через который они фильтруют воздух и дышат. 3D-принтеры печатают переходник, его никто не делает, потому что это вещь очень уникальная».

Печать, резка, сборка. Ребята трудятся в свободное от работы время, естественно, бесплатно. И уже смогли изготовить около двухсот масок. Особый спрос – на самую простую конструкцию из пластика. Стараются доставить в каждую больницу хотя бы с десяток, а позже по необходимости доработать и привезти новую партию. Тестируют модели медики. Они же признаются, подобные щитки используются во всём мире – при лёгочно-сердечной реанимации. Теперь же актуальны даже при обычном общении с пациентом – из-за пандемии их спектр применения оправданно вырос. 

Андрей Мельник, заведующий отделением анестезиологии и реанимации 1-й городской клинической больницы: «Защита медицинского персонала происходит при прямом контакте с пациентом, пациенты бывают с разной патологией, они могут кашлять, чихать и различные бактерии могут лететь на медперсонал. И для дополнительной защиты нужен такой щиток».

Маски многоразовые, их можно разбирать и обрабатывать. Но обеспечить всю страну вот так сразу столичные энтузиасты не готовы. Призывают к поддержке всех, у кого есть оборудование, а моделью и материалами они охотно поделятся. Тем более, что финансово инициативу поддерживают многие белорусы.

Александр Скрабовский, директор Местного фонда «Добра», руководитель офиса сети Глобального договора ООН в Беларуси: «За первые сутки мы практически удвоили сумму, от фонда вместе с участниками глобального договора мы изначально закупили на 5 тысяч белорусских рублей». 

Кажется, борьба с распространением короновируса объединила людей по всему миру. В Беларуси многие производства даже перепрофилировались. Так Гродненское частное предприятие «Медлен», которое раньше выпускало подгузники, прокладки и простыни, теперь производит одноразовые маски. Производительность новой линии – более 300 штук в минуту. Работают круглосуточно. Поставляют в больницы и государственные аптеки. Особенность – сменные круглые вкладыши – они и дополнительно защитят, и продлят жизнь самой маски. Пока делают трехслойные хлопковые. На днях наладят выпуск и гродненского ноухау – льняных масок с пятью слоями защиты.

И таких предприятий-помощников с каждым днем все больше. Если раньше аптеки закупали маски у пяти производителей, входящих в концерн «Беллегпром», сегодня уже у 14. И уже неважно, государственный это бизнес или частный. Ведь слишком велика социальная ответственность. Если линии не стоят, есть работа – будут и зарплаты, и рабочие места.

Марина Васькевич, пресс-секретарь концерна «Беллегпром»: «Если вначале мы выпускали порядка 200-250 тысяч масок в сутки, то сейчас можно говрить о том, что порядка 400 тысяч масок в сутки предприятия концерна ориентированные на изготовление этих медицинских изделий выпускают».

Что до столичных инженеров, они только за неделю намерены нарастить объёмы до полутора тысячи щитков, с которыми любая маска станет эффективнее в несколько раз. Осталось лишь найти добровольцев, готовых помогать медикам бесплатно.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В поисках спасительных изобретений Белорусские инженеры присоединились к мировому движению, чтобы обезопасить врачей от COVID-19. На 3D-принтерах они печатают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Директор компании LWO Олег Кондратенко – о системе «Оплати», перспективах IT в условиях коронавируса и финансовой безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика