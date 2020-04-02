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В проекте «Регионы» представили уникальные фотоснимки Воложинского района XIX века

02.04.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В проекте «Регионы» представили уникальные фотоснимки Воложинского района XIX века

Новую главу большого проекта «Регионы» обнародовали сегодня в Минске. «Валожыншчына…» – выставка-путешествие между строк произведений классиков, связанных с «землёй, окутанной туманом». А ещё это шанс увидеть реальных прототипов известных литературных персонажей в объективе фотокамеры XIX века. Редкие исторические отпечатки – из собрания Ивенецкого музея традиционной культуры.  

В окнах – барышни, крестьянки. Можно подумать, что со страниц романов. А ведь и вправду похоже. В этом музее книги разбирают на цитаты. «Сейчас вылетит птичка!» – фраза не только у Курта Воннегута. Литературное фотоателье сделали по образу первого.    

Полина Савген, куратор экспозиции «Валожыншчына. Мой край  мае вытокі»: «Прадстаўлена выдатная асоба Бенедыкта Генрыха Тышкевіча, якога сёння лічаць заснавальнікам беларускай фатаграфіі. За аснову я ўзяла радкі з твора Ядзвігіна Ш. "Лісты з дарогі". Тэксты праходзяць праз усю выставу». 

Не обошёл писатель в путевых заметках и имение Вялое у реки Ислочь. 1890-е. Строится лаборатория «света и тени». Спустя век «кадры» Тышкевича нашли на блошином рынке в Париже.  

Если русская классическая литература «вышла из гоголевской «Шинели»», то белорусская точно из сермяги (кафтана) Дунина-Марцинкевича. Его называли «романтиком из Люцинки». В деревне около Воложина создана знаменитая пьеса «Пінская шляхта», повесть «Гапон». Сама усадьба писателя здесь представлена «из-под земли». 

Между строк «личное» – вещи Старого Власа, Петра Бителя, Констанции Буйло. «Люблю наш край, старонку гэту...» – это её стихи о малой и о большой Родине. «Регионы» – проект 118 районов. Смотреть от «А» до «Я». Считывать информацию.   

Михаил Рыбаков, директор Музея истории белорусской литературы«Даём магчымасць кожнаму рэгіёнчыку прыйсці ў сталіцу, каб мы пачалі ганарыцца тым, што ў нас ёсць. Можна пабачыць гэтыя выдатныя фотаздымкі нават у віртуальнай прасторы. І на сённяшні момант, мы ўжо выклалі іх у сеціве».

В витрине – компактная камера начала XX века. Такой прообраз Instagram. Главный инструмент фотографов – глаза. Похожи с писателями. Все они «гении места», своего и общего, белорусского. В этом музее персонажи не только на страницах книг.  

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Теги: Минск
 
 
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Новую главу большого проекта «Регионы» обнародовали сегодня в Минске. «Валожыншчына…» – выставка-путешествие между строк произведений классиков, связанных с...
 
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