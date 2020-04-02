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«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Всебелорусский проект «Во славу общей Победы» продолжается. 2 апреля капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В деревне Сычково собрались жители района, школьники и поисковики. Мемориальный комплекс здесь был возведен в 1967 году в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района в июне 1944-го.
В основу кургана заложены капсулы с землей из 70 братских могил, 18-метровый постамент и шесть стел в честь Героев Советского Союза – уроженцев этой местности.
Я считаю, что нужно чтить память каждого героя. Если мы забудем, то это может повториться.
Александр Горошкин, военный комиссар Могилевской области:
Сергей Порозов, руководитель поискового отряда Бобруйского района:
Капсулы с землей из всех воинских захоронений и мемориалов Беларуси отправят в Минск. 9 мая, в день Великой Победы, их поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.
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«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв
Новости Беларуси. Всебелорусский проект «Во славу общей Победы» продолжается. 2 апреля капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилев,...
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