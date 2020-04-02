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«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

02.04.2020 23:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Всебелорусский проект «Во славу общей Победы» продолжается. 2 апреля капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

В деревне Сычково собрались жители района, школьники и поисковики. Мемориальный комплекс здесь был возведен в 1967 году в честь воинов 1-го Белорусского фронта и партизан, погибших при освобождении Бобруйского района в июне 1944-го.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

В основу кургана заложены капсулы с землей из 70 братских могил, 18-метровый постамент и шесть стел в честь Героев Советского Союза – уроженцев этой местности.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

Я считаю, что нужно чтить память каждого героя. Если мы забудем, то это может повториться.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

Александр Горошкин, военный комиссар Могилевской области:
Могилевская область активно включилась в акцию, которая проводится в республике. Уже семь райцентров передали эту святую землю в областной центр.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

Сергей Порозов, руководитель поискового отряда Бобруйского района:
Годы уходят, свидетелей тех времен становится все меньше и меньше. Но мы как наследники должны сохранить преемственность, чтобы память передавалась из поколения в поколение. Чтобы все знали, какой ценой далась нам эта победа.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

Капсулы с землей из всех воинских захоронений и мемориалов Беларуси отправят в Минск. 9 мая, в день Великой Победы, их поместят в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых.

«Мы должны сохранить преемственность». Капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилёв

Люди в материале: Александр Горошкин, Сергей Порозов

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Всебелорусский проект «Во славу общей Победы» продолжается. 2 апреля капсулу со всех воинских захоронений Бобруйского района передали в Могилев,...
 
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