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В Беларуси ввели изменения по тарифам на электроэнергию

03.04.2020 06:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 апреля внесли изменения в действующие тарифы на электроэнергию, сообщает Минэнерго. Власти ввели льготу на месяц для тех, кто получил ключи от квартиры в новостройке, а также скидку на подогрев воды электроприборами для тех, кто живет в квартирах с газовыми плитами. Новшества предусмотрены постановлением Совмина № 152 от 18 марта.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay.com

С 1 апреля собственники жилья во вновь введенных многоквартирных жилых домах будут иметь льготу в течение одного месяца со дня возникновения права собственности на эти помещения до дня регистрации по месту жительства в таких помещениях. Проще говоря, тот, кто стал собственником жилья в новостройке, сможет оплачивать потребленное электричество по льготным тарифам, пока не зарегистрируется в этой квартире. Главное условие — льгота предоставляется максимум в течение месяца после оформления прав собственности. Если за это время никто не будет зарегистрирован, то придется рассчитывать уже по полным тарифам.

Это новшество касается в том числе тех домов, в которых электроэнергия используется для отопления и горячего водоснабжения.

Еще одно изменение предусмотрено для тех, кто проживает в квартирах с газовыми плитами (при этом не установлены электроплиты, центрального горячего водоснабжения, индивидуального газового водонагревателя, но есть централизованное отопление). Такие плательщики будут рассчитываться за подогрев воды электричеством с применением понижающего коэффициента в 0,85.

Для квартир с газовыми плитами сейчас действует тариф в 0,1901 рубля за кВт•ч. То есть тариф с понижающим коэффициентом составляет 0,1616 рубля за кВт•ч.

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В Беларуси с 1 апреля внесли изменения в действующие тарифы на электроэнергию. Власти ввели льготу для тех, кто получил ключи от квартиры в новостройке, а также...
 
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