МРЭО ГАИ Бреста теперь закрывается на проветривание, имейте в виду

Источник материала: Виртуальный Брест

Дезинфекция и антисептизация это хорошо. Но никто не отменял простых и банальных вещей, благодаря которым можно просто избавиться от заразы, витающей в воздухе. Мы про проветривание.

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И в самом деле - если вирусы перемещаются от человека к человеку воздушно-капельным путём, надо просто иногда обновить воздух, заодно проведя влажную уборку в помещении.





Так что имейте в виду, и обращайте внимание на разного рода предупреждающие плакаты, там может содержаться важная информация.





МРЭО ГАИ г. Бреста, например, теперь в рабочие дни закрывается на час для проветривания. С 13.00 до 14.00 закрыто, как на обед, только на проветривание. Посильный взнос в общемировую борьбу с пандемией.





Всех просят покинуть помещение, окошки закрываются.





Люди ждут на улице, в надежде быстрее получить необходимые им услуги, кто-то коротает время в автомобилях, некоторые махнув рукой, уезжают, чтобы посетить данное помещение в иное время.

Посетители отнеслись с пониманием. Кстати, очень много людей в масках, что не вызывает никакого удивления.