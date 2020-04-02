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МРЭО ГАИ Бреста теперь закрывается на проветривание, имейте в виду
02.04.2020 22:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дезинфекция и антисептизация это хорошо. Но никто не отменял простых и банальных вещей, благодаря которым можно просто избавиться от заразы, витающей в воздухе. Мы про проветривание.
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И в самом деле - если вирусы перемещаются от человека к человеку воздушно-капельным путём, надо просто иногда обновить воздух, заодно проведя влажную уборку в помещении.
Так что имейте в виду, и обращайте внимание на разного рода предупреждающие плакаты, там может содержаться важная информация.
МРЭО
Всех просят покинуть помещение, окошки закрываются.
Люди ждут на улице, в надежде быстрее получить необходимые им услуги, кто-то коротает время в автомобилях, некоторые махнув рукой, уезжают, чтобы посетить данное помещение в иное время.
Посетители отнеслись с пониманием. Кстати, очень много людей в масках, что не вызывает никакого удивления.
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