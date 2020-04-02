Третий тур чемпионата Беларуси по футболу откроет матч между «Белшиной» и «Городеей»

Источник материала: ОНТ

Завтра стартует третий тур чемпионата Беларуси по футболу. Игровая программа откроется двумя матчами.

В 17 часов начнется встреча в Бобруйске между «Белшиной» и «Городеей». Команды пока набранных очков не имеют и находятся в самом низу турнирной таблицы. Интерес в этом туре вызывает матч между минским «Динамо» и «Торпедо-БелАЗ». Столичные футболисты дважды проиграли на старте турнира, а вот жодинцы входят в лидирующую группу, набрав шесть очков. Начало этой встречи в семь вечера. Остальные матчи третьего тура пройдут в субботу и воскресенье.

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