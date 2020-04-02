В Лидском районе работает уникальная школа, в здании которой живут ученики

Источник материала: Lida.Info





У некоторых учеников Дитвянской средней школы, что в Лидском районе, традиционный путь от двери спальни до класса занимает не более минуты. Дело в том, что в 2003 году прямо в здании было обустроено общежитие для детей, где ребята из отдаленных населенных пунктов проводят всю учебную неделю.

Среди 29 сегодняшних жильцов есть даже младшеклассники. Для кого и почему подобная система организации образовательного процесса является привлекательной?

История с географией

17 лет назад, как и сейчас, Дитвянская школа славилась мощным педагогическим коллективом и хорошей технической базой. Многие родители стремились отдать сюда ребенка на обучение — школьные автобусы приезжали переполненными. Однако всем желающим не хватало в них места. Это стало предпосылкой для обустройства детского общежития прямо в здании школы. Заведующая общежитием Галина Зубрицкая вспоминает то время:

— Изначально общежитие было рассчитано на 40 мест — и все они были заняты. Помню год, когда две семьи даже сняли квартиры в поселке в ожидании появления свободного места. Приезжали из Вороновского, Щучинского, Ивьевского районов. Учащихся отбирали на конкурсной основе. Сейчас основная причина, которая движет родителями, отдающими сюда детей, — неудобный рабочий график или неполная семья. Здесь же организован непрерывный воспитательно-педагогический процесс, предоставляется бесплатное питание.

Есть и те, кто делает ставку на высокое качество обучения. Как, например, восьмиклассник Валентин Лихорад из Лиды, который уже четвертый учебный год считает школу своим вторым домом:

— В лидской школе, где я сначала учился, было 32 человека в классе. А тут — 16. Это значит, что у меня больше шансов выйти к доске, принять участие в обсуждении темы, проявить себя. Результат, по-моему, налицо. Я стал победителем районной олимпиады по математике. И не собираюсь на этом останавливаться. Считаю, что у меня есть реальные шансы на победу в олимпиадах более высокого уровня.

Домашняя работа

Валентин признается, что самым полезным навыком для него стала привычка самостоятельно следить за порядком в комнате и своим внешним видом. Сейчас он является старостой общежития и требует опрятности от всех жильцов. Говорит, что ребята здесь собрались дисциплинированные и два раза повторять им не приходится. Помогает и введенная педагогами система штрафных и поощрительных баллов.

Галина Зубрицкая подтверждает: многие сложные вопросы снимает особая, домашняя атмосфера и своеобразная игра в самостоятельность, в которую включены все юные жильцы.





Здесь не работают окрики вроде: «Быстро встал и убрал в комнате!» К дисциплине и дружелюбию учеников подталкивает сплоченность, которая в любом случае возникает у людей, месяцами или даже годами живущих под одной крышей.

Геннадий Владыко — бывший директор школы. 17 лет назад он стоял у истоков создания пришкольного общежития в Дитве, а сейчас возглавляет управление образования Лидского района:

— Дитвянская школа дала путевку в жизнь многим способным детям из глубинки. Процент поступления в вузы здесь был и остается очень высоким. Ребята принимают активное участие в олимпиадном движении. Кроме того, они заметно социализируются, привыкают к самостоятельности. Мы облегчили жизнь многим семьям, которые хотели бы дать своим детям среднее образование на высоком уровне, но не имеют времени либо возможности ежедневно возить их на большие расстояния. Я считаю, что это интересный опыт, который стоит изучить как альтернативу подвоза специальным транспортом. Все-таки техника требует больших затрат на горюче-смазочные материалы, ремонт и обновление.

Уроки самостоятельности

Отдельная тема — процесс привыкания детей к жизни вдалеке от родителей. Одиннадцатиклассница Виолетта Саврас из деревни Дмитровцы, куда не доезжает школьный автобус, так вспоминает свою первую неделю в общежитии:

— Мне было страшно выйти из комнаты — я здесь никого не знала. Помню, что сильно стеснялась. Другие дети сами подходили ко мне, знакомились. Подружились — и после этого мне никогда не было скучно.

Виолетта формулирует положительные моменты жизни в школе:

— Когда ты «домашний» ребенок, многие вопросы, бытовые и социальные, снимают родители. Здесь мы учимся рассчитывать на себя и друзей. Многие мои знакомые дома все свободное время проводят в телефонах и компьютерах. Здесь нам этого никто не запрещает, но время обычно уходит на другое: занятия, общение, прогулки, внеклассные мероприятия.

В свободное от учебы время ребята могут пользоваться всеми помещениями школы — от спортзала до классных комнат и библиотеки. Четко налажена работа с медиками: по соседству находится амбулатория, где есть не только врач общей практики, но и стоматолог. В обязанности воспитателя также входит постоянный контакт со спасателями. В местной пожарной части всегда знают, сколько детей ночует в школе: безопасность учеников — на первом месте.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

— Общежития при сельских школах… Признаю, что в условиях оптимизации учреждений образования на селе это удобно. Исполкомам было бы проще и менее затратно организовать подобную схему обучения, чем подвозить ребят школьным транспортом. Объясню. Сегодня в области курсируют 270 школьных автобусов. По состоянию на 1 февраля 2020 года 103 из них, почти 39%, имеют срок эксплуатации более 10 лет. С 2020 по 2023 год за счет районных бюджетов запланирована покупка 64 единиц такого транспорта. Это немалые затраты. И все же к идее организации общежитий для школьников лично я отношусь с осторожностью. В свое время такая практика использовалась шире, чем сейчас, но от нее пришлось отказаться: родители не хотели надолго расставаться со своими детьми. Общежития закрывались, и сейчас говорить о восстановлении этой практики можно, только будучи уверенными в заинтересованности родителей.

«СБ-Беларусь сегодня»