Платить за свет будем меньше

Своим постановлением № 152 от 18 марта Совет министров решил предоставить скидку населению на электроэнергию.





Отмечается, что в Беларуси изменили порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.

сообщает пресс-служба Министерства энергетики. Об этомпресс-служба Министерства энергетики.













К тарифу на электроэнергию домов и квартир, в которых не оборудованы электроплиты, с 1 апреля уже принимается коэффициент 0,85.







