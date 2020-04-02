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Платить за свет будем меньше
Источник материала: Партизан
В Беларуси ввели скидки на электроэнергию
Своим постановлением № 152 от 18 марта Совет министров решил предоставить скидку населению на электроэнергию.
Отмечается, что в Беларуси изменили порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
Об этом
К тарифу на электроэнергию домов и квартир, в которых не оборудованы электроплиты, с 1 апреля уже принимается коэффициент 0,85.
Скидка на электроэнергию также предусмотрена для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, где имеется централизованное теплоснабжение для целей отопления и газоснабжение, горячее водоснабжение и индивидуальные газовые водонагреватели, пишет
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В Беларуси ввели скидки на электроэнергию
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