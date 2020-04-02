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Платить за свет будем меньше

03.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси ввели скидки на электроэнергию

Своим постановлением № 152 от 18 марта Совет министров решил предоставить скидку населению на электроэнергию.

Отмечается, что в Беларуси изменили порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги и платы за пользование жилыми помещениями государственного жилищного фонда.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 



К тарифу на электроэнергию домов и квартир, в которых не оборудованы электроплиты, с 1 апреля уже принимается коэффициент 0,85.


Скидка на электроэнергию также предусмотрена для граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, где имеется централизованное теплоснабжение для целей отопления и газоснабжение, горячее водоснабжение и индивидуальные газовые водонагреватели, пишет belnovosti.by
 
 
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В Беларуси ввели скидки на электроэнергию
 
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