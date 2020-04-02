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В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии

03.04.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Писатели из Германии, Аргентины, Ирана, Мексики, Японии и Нидерландов вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize), которая присуждается в области литературы на английском языке. Об этом сообщается на сайте премии.

В Лондоне объявили шорт-лист Букеровской премии

В список попали шесть книг, переведенных с испанского, немецкого, японского, нидерландского языков и фарси. В число претендентов на получение премии попала японская писательница Йоко Огава, которая у себя на родине стала обладательницей всех национальных литературных наград. Жюри отметило ее роман «Полиция памяти» (The Memory Police). Всего в этом году жюри конкурса рассматривало 124 книги.

Международная Букеровская премия присуждается каждый год за одно художественное произведение, которое переводится на английский язык и публикуется в Великобритании или Ирландии. Денежный приз составляет 50 тыс. фунтов стерлингов, который будет разделен между писателем-победителем и переводчиком. Обладателя премии за 2020 год назовут 19 мая.

Источник: БелТА

 
 
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Писатели из Германии, Аргентины, Ирана, Мексики, Японии и Нидерландов вошли в шорт-лист Международной Букеровской премии (The Man Booker International Prize),
 
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