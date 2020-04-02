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На улице Маяковского МАЗ насмерть сбил мужчину

02.04.2020 17:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На столичной улице Маяковского МАЗ насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.


​​Фото: ГАИ

Авария произошла днем 2 апреля. По предварительной информации, водитель МАЗа ехал по улице Маяковского со стороны улицы Полевой в направлении улицы Солнечной и сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.


Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что на данном участке дороги с разделительной полосой установлено дорожное ограждение и имеется подземный пешеходный переход.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП выясняются.

 
 
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На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП выясняются.
 
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