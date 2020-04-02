На улице Маяковского МАЗ насмерть сбил мужчину

Источник материала: Tut.by

На столичной улице Маяковского МАЗ насмерть сбил мужчину. Об этом сообщили в ГАИ ГУВД Мингорисполкома.



​​Фото: ГАИ

Авария произошла днем 2 апреля. По предварительной информации, водитель МАЗа ехал по улице Маяковского со стороны улицы Полевой в направлении улицы Солнечной и сбил мужчину, который перебегал дорогу в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.



Фото: ГАИ

В ГАИ отметили, что на данном участке дороги с разделительной полосой установлено дорожное ограждение и имеется подземный пешеходный переход.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа, причины и обстоятельства ДТП выясняются.