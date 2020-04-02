Помните аллею, которую обещал высадить Савушкин? Она появилась, но есть проблема

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые жители Бреста! В течении февраля - марта текущего года коммунальниками проделана большая работа по благоустройству городских территорий. В зимнее - весенний период, благодаря аномально тёплой погоде, сделано немало, особенно в вопросах озеленения.





Всего с начала 2020 года специалистами городского ЖКХ высажено почти 14 тысяч деревьев. В том, что наш родной город заметно преображается большая заслуга не только коммунальных служб, но и брестчан с активной жизненной позицией.





С наступлением весны посаженные молодые хвойные и лиственные породы деревьев требуют к себе определённого ухода. В этой связи мы призываем жителей Бреста принять активное участие в городской экологической акции " Полей дерево!"





Данное мероприятие проходит в рамках месячника по благоустройству.

Свой вклад в озеленение города могут внести трудовые коллективы предприятий и организаций, студенчество, школьники, общественные организации. Любой житель областного центра может своим участием помочь дереву прижиться на земле после недавней посадки.