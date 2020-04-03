Глава Национального союза журналистов Украины о «деле Сацука»: «Несоразмерна мера пресечения»

Источник материала: Ежедневник

«Ежедневник» пообщался с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко и попросил его прокомментировать задержание Сергея Сацука.

«Мы выражаем солидарность и вместе с коллегами из Белорусской ассоциации журналистов призываем освободить Сергея, – заявил председатель Национального союза журналистов Украины. – Мы также шокированы примененной к журналисту мерой пресечения – арестом».

«Мы понимаем, что журналисты и СМИ не всегда, если, так можно сказать, «святые», и темы для претензий могут возникать. Тем не менее, аресты, обыски – это крайние меры, и мы это осуждаем», – добавил он.

Томиленко подчеркнул, что журналист имеет право выполнять свою работу и поднимать в своих материалах любые темы, порой острые и резонансные, и власть при этом должна уважать свободу слова и права журналистов.

«И вот здесь в деле Сергея арест выступает как охлаждающий эффект», – заметил он.

«Поэтому в данной ситуации наиболее правильно было бы освободить Сергея Сацука, а не держать его под стражей, а правоохранительные органы пусть бы далее изучали все обстоятельства дела, – уверен председатель НСЖУ. – То есть здесь мы однозначно имеем дело с несоразмерностью меры пресечения».

Журналист должен быть защищен

На взгляд Сергея Томиленко, в данном деле важен также тот аспект, что журналист Сергей Сацук неоднократно поднимал резонансные, острые, важные для всего общества темы, в частности о коррупции в системе здравоохранения.

«Но журналист должен иметь на это право, и чувствовать себя при этом защищенным», – считает глава НСЖУ.

Он также указал на известную закономерность между уровнем прозрачности госаппарата и уровнем коррупции в любой стране.

«Высокий уровень прозрачности, публичная отчетность – это была бы самая правильная реакция от властей на журналистские статьи, в которых разоблачается коррупция. Чтобы ни у кого не возникало вопросов и сомнений», – сказал он.

Международная солидарность

«Ежедневник» в свою очередь поинтересовался у Сергея Томиленко, насколько важна в делах с задержаниями журналистов, и в частности в «деле Сергея Сацука», международная реакция, и может ли она на что-то повлиять.

Он заметил, что в подобного рода инцидентах, когда они происходят в Украине, в Беларуси либо в какой-то другой стране, всегда важна международная журналистская солидарность.

Международная реакция всегда поднимает тему на более высокий уровень в стране, считает он.

Отметим, с призывом немедленно освободить Сергея Сацука уже выступили Международная организация «Репортеры без границ» (RSF), Европейская и Международная федерация журналистов (EFJ / IFJ), Комитет по защите журналистов.

«В целом, хотелось бы, чтобы таких ситуаций, когда журналиста задерживают и держат под арестом, не возникало вовсе. Но раз они все-таки происходят, очень правильно использовать различные инструменты, как и делают это коллеги Сергея в Беларуси», – заключил он.

Напомним, Сергея Сацука задержали представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 25 марта по подозрению в получении взятки. На следующий день в редакции «Ежедневника» провели выемку документов. С 27 марта журналист был помещен под арест в СИЗО №1 на улице Володарского. Глава Госконтроля Леонид Анфимов 2 апреля рассказал журналистам, почему Сергей Сацук находится в тюрьме.