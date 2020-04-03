﻿ Глава Национального союза журналистов Украины о «деле Сацука»: «Несоразмерна мера пресечения». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Глава Национального союза журналистов Украины о «деле Сацука»: «Несоразмерна мера пресечения»

03.04.2020 08:16 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

«Ежедневник» пообщался с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко и попросил его прокомментировать задержание Сергея Сацука.

«Мы выражаем солидарность и вместе с коллегами из Белорусской ассоциации журналистов призываем освободить Сергея, – заявил председатель Национального союза журналистов Украины. –  Мы также шокированы примененной к журналисту мерой пресечения – арестом».

«Мы понимаем, что журналисты и СМИ не всегда, если, так можно сказать, «святые», и темы для претензий могут возникать. Тем не менее, аресты, обыски – это крайние меры, и мы это осуждаем», – добавил он.

Томиленко подчеркнул, что журналист имеет право выполнять свою работу и поднимать в своих материалах любые темы, порой острые и резонансные, и власть при этом должна уважать свободу слова и права журналистов.

«И вот здесь в деле Сергея арест выступает как охлаждающий эффект», – заметил он.

«Поэтому в данной ситуации наиболее правильно было бы освободить Сергея Сацука, а не держать его под стражей, а правоохранительные органы пусть бы далее изучали все обстоятельства дела, – уверен председатель НСЖУ. – То есть здесь мы однозначно имеем дело с несоразмерностью меры пресечения».

Журналист должен быть защищен

На взгляд Сергея Томиленко, в данном деле важен также тот аспект, что журналист Сергей Сацук неоднократно поднимал резонансные, острые, важные для всего общества темы, в частности о коррупции в системе здравоохранения.

«Но журналист должен иметь на это право, и чувствовать себя при этом защищенным», – считает глава НСЖУ.

Он также указал на известную закономерность между уровнем прозрачности госаппарата и уровнем коррупции в любой стране.

«Высокий уровень прозрачности, публичная отчетность – это была бы самая правильная реакция от властей на журналистские статьи, в которых разоблачается коррупция. Чтобы ни у кого не возникало вопросов и сомнений», – сказал он.

Международная солидарность

«Ежедневник» в свою очередь поинтересовался у Сергея Томиленко, насколько важна в делах с задержаниями журналистов, и в частности в «деле Сергея Сацука», международная реакция, и может ли она на что-то повлиять.

Он заметил, что в подобного рода инцидентах, когда они происходят в Украине, в Беларуси либо в какой-то другой стране, всегда важна международная журналистская солидарность.

Международная реакция всегда поднимает тему на более высокий уровень в стране, считает он.

Отметим, с призывом немедленно освободить Сергея Сацука уже выступили Международная организация «Репортеры без границ» (RSF), Европейская и Международная федерация журналистов (EFJ / IFJ), Комитет по защите журналистов.

«В целом, хотелось бы, чтобы таких ситуаций, когда журналиста задерживают и держат под арестом, не возникало вовсе. Но раз они все-таки происходят, очень правильно использовать различные инструменты, как и делают это коллеги Сергея в Беларуси», – заключил он.

Напомним, Сергея Сацука задержали представители Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 25 марта по подозрению в получении взятки. На следующий день в редакции «Ежедневника» провели выемку  документов. С 27 марта журналист был помещен под арест в СИЗО №1 на улице Володарского. Глава Госконтроля Леонид Анфимов 2 апреля рассказал журналистам, почему Сергей Сацук находится в тюрьме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Ежедневник» пообщался с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко и попросил его прокомментировать задержание Сергея Сацука.
 
Новости дня
Новости разные
 
Помните аллею, которую обещал высадить Савушкин? Она появилась, но есть проблема
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика