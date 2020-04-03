«Все для нас в трудный час». Цены на имбирь рванули до 36 рублей за кг. Подорожали также лимоны и чеснок

Источник материала: Tut.by

В Беларуси заметно выросли цены на некоторые продовольственные товары. Среди них — имбирь, чеснок и лимоны. К примеру, цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм. При этом о повышении стоимости этих продуктов сообщают из разных регионов.



В магазине «Перекресток» в Могилеве

В Могилеве в магазине «Перекресток» имбирь и вовсе продают по 35,99 рубля (чеснок здесь по 12,39 рубля), в «Короне» в Минске (ТЦ «Корона-Сити) имбирь предлагают по 28,55 рубля, в Green Бресте — 32,99 рубля, в гипермаркете ProStore — 24,99 рубля.

В Могиле в одном из магазинов лимоны продают за 8,39 рубля за килограмм, сообщает актер и режиссер театра Владимир Петрович на своей странице в Instagram. «Всё для нас в трудный час!!! Интересненько получается. Ещё недавно лимоны были — 3.40−4.20, позавчера они стоили — 7.50, а сегодня ОРАНЖЕВЫЙ!!! ценник — 8.39. Имбирь уже по 35 и его нет. Браво!!! Занавес. Как это соотносится с постановлением Совета Министров, номер 184, от 30 марта, 2020 года? ПОЧЕМУ МОЛЧИТ КГК!!! Так и будем наживаться на том, что так сейчас необходимо людям? Это уже ниже плинтуса, господа!», — пишет Владимир Петрович.

В «Виталюре» в Минске (на улице Чкалова) имбирь продают по 29,99 рубля, чеснок — по 14,99 рубля. В универсаме «Байкальский» чеснок стоит 17,28 рубля, а лимон — 8,93 рубля (в обоих случаях поставщиком значится ОДО «Виталюр»). В торговой сети "Домашний" лимоны предлагают по 10,99 рубля.





В ТЦ Galleria Minsk в «Евроопте» лимон можно приобрести по 9,99 рубля, а чеснок — по 11,99 рубля, имбиря в продаже в четверг вечером мы не нашли. В магазине «Хит» в Могилеве чеснок стоит 11,99 рубля, а лимон — 9,99 рубля.









В Гомеле в одном из магазинов «Сахарторг» лимон продают по 9,4 рубля за килограмм.

«В магазинах Новолукомля подняли цены на лимоны, подсолнечное масло, а имбирь вообще исчез из магазинов. Сейчас лимоны за 1 кг по 9,99 рубля, а масло подсолнечное самое дешевое по 2,29 рубля», — рассказал один из читателей.

В магазине в агрогородке Чуриловичи Минского района имбирь продают по 33,57 рубля, испанские лимоны тут же стоят 13,99 рубля.

















«В Бресте уже 4 день ищу корень имбиря. Ни в одном из пройденных магазинов (больше 10 штук) и рынке не нашла», — рассказывает читательница.

Напомним, ранее власти приняли решение ввести временные меры по стабилизации ситуации на потребительском рынке. Производителям и поставщикам запретили поднимать цены выше, чем на 0,5% в месяц.

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