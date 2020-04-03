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«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

03.04.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проект помощи детям с ограниченными возможностями реализуется в Марьиной Горке. Работу по адаптации мальчиков и девочек к общественной жизни поддерживает Европейский союз и Общество Красного Креста Дании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

В Минской области к проекту присоединились 8 районов. Пуховичский центр детского творчества «Світанак» объединил 17 детей с инвалидностью. Вместе со специалистами, волонтерами и сверстниками они изучают точечную живопись, лепку, вокал,

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями
театральному искусству. Участники проекта также отмечают праздники и проводят свободное время вместе.

Каролина Хотькова:
Сейчас мы занимаемся больше по мелкой моторике. Действительно видно, как усиливается эффект самих рук. Они начинают что-то делать. Раньше она не рисовала вообще, не брала даже ручку в руки, сейчас она пытается рисовать. Пошел зрительный контакт.

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

Евгений Леончук, волонтер центра творчества детей и молодежи «Світанак»:
Как с младшей сестрой посидеть или с братом. То есть дети как дети, даже несмотря на то, у них есть какие-то особенности, они ведут себя как обычные дети и ничем от них не отличаются: смеются, работают, веселятся.

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

Дарья Давыдович, волонтер центра творчества детей и молодежи «Світанак»:
Основная цель – это получать какой-то опыт работы с детьми. Как-то развиваться вместе с ними, помогать им тоже развиваться.

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

Наталья Хадыко, заместитель директора центра творчества детей и молодежи «Світанак»:
Инициатива пошла очень успешно, потому что дети нашли себя и проявили те способности, о которых даже их родители не догадывались. И дети абсолютно нормально общались в обществе своих сверстников, не возникало никаких проблем у педагогов и у наших деток. Конечно, с восторгом приняли и родители, и сами дети эту инициативу. Нужно сказать, что некоторые дети проявили себя даже больше, чем мы ожидали.

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

Следующая фаза проекта начнется в апреле. По словам организаторов, она будет более масштабной.

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями

Люди в материале: Евгений Леончук, Дарья Давыдович, Наталья Хадыко, Каролина Хотькова

 
 
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Новости Беларуси. Проект помощи детям с ограниченными возможностями реализуется в Марьиной Горке. Работу по адаптации мальчиков и девочек к общественной жизни...
 
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