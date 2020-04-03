|
«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проект помощи детям с ограниченными возможностями реализуется в Марьиной Горке. Работу по адаптации мальчиков и девочек к общественной жизни поддерживает Европейский союз и Общество Красного Креста Дании, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области к проекту присоединились 8 районов. Пуховичский центр детского творчества «Світанак» объединил 17 детей с инвалидностью. Вместе со специалистами, волонтерами и сверстниками они изучают точечную живопись, лепку, вокал,
Каролина Хотькова:
Евгений Леончук, волонтер центра творчества детей и молодежи «Світанак»:
Дарья Давыдович, волонтер центра творчества детей и молодежи «Світанак»:
Наталья Хадыко, заместитель директора центра творчества детей и молодежи «Світанак»:
Следующая фаза проекта начнется в апреле. По словам организаторов, она будет более масштабной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Как с младшей сестрой посидеть или братом». В Марьиной Горке создан проект по адаптации детей с ограниченными возможностями
Новости Беларуси. Проект помощи детям с ограниченными возможностями реализуется в Марьиной Горке. Работу по адаптации мальчиков и девочек к общественной жизни...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)