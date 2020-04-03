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Разбогатевшие супруги проехали тысячи километров ради спасения бездомных собак
Источник материала: ОНТ
Супруги Пит и Рут Дойлы из Уилтшира (Великобритания) выиграли в лотерею крупную сумму и проехали тысячи километров, чтобы спасти 13 бездомных псов. Историю
Пит и Рут выиграли в лотерею EuroMillions один миллион фунтов стерлингов. Разбогатевшая пара проехала на машине 4,8 тысяч километров, чтобы спасти 13 бездомных собак. Дойлы провели в дороге 35 часов и привезли псов из Румынии в Великобританию. Животных раздали людям, которые хотели завести домашних питомцев.
Дойлы выиграли в лотерею еще в 2015 году и после этого ушли на пенсию. Поездка в Румынию за собаками произошла в 2020 году. Супруги надеются повторить свое путешествие, но для этого теперь будут наняты профессиональные водители.
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Супруги Пит и Рут Дойлы из Уилтшира (Великобритания) выиграли в лотерею крупную сумму и проехали тысячи километров, чтобы спасти 13 бездомных псов. Историю...
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