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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси активизировались аферисты, жертвами которых становятся пенсионеры "Сниму порчу, продам товар дешевле". МВД сообщает, что в Беларуси активизировались аферисты, жертвами которых становятся пенсионеры. Только в Брестской области за...

"Сниму порчу, продам товар дешевле". МВД сообщает, что в Беларуси активизировались аферисты, жертвами которых становятся пенсионеры. Только в Брестской области за последние дни зафиксированы два факта мошенничества и три кражи. Как отмечается, снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих - основные уловки, на которые попадаются жертвы. Так, в Барановичах 60-летняя пенсионерка впустила в квартиру двух женщин - те попросили попить воды. Гостьи обратили внимание на лекарства, лежавшие на столе, и разыграли спектакль по криминальному сценарию. В беседе с бабушкой дамы узнали о ее проблемах со здоровьем, убедив, что все невзгоды - следствие заговора. Незнакомки предложили избавить пожилую женщину от проблем через ритуал. Хозяйка принесла два комплекта белья и полотенце, в которые была завернута золотая цепочка с кулоном.За подобную уловку попалась и 23-летняя жительница Кобрина. Правда, в этом случае незнакомка попросила хозяйку квартиры положить платок с украшениями в горшок с землей. После ухода гостьи девушка решила проверить содержимое свертка и обнаружила там лишь серебряные изделия - золото было похищено. Сейчас розыском подозреваемой занимаются сыщики.