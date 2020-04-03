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В Беларуси активизировались аферисты, жертвами которых становятся пенсионеры

03.04.2020 10:42 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

"Сниму порчу, продам товар дешевле". МВД сообщает, что в Беларуси активизировались аферисты, жертвами которых становятся пенсионеры. Только в Брестской области за последние дни зафиксированы два факта мошенничества и три кражи. Как отмечается,  снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих - основные уловки, на которые попадаются жертвы. Так,  в Барановичах 60-летняя пенсионерка впустила в квартиру двух женщин - те попросили попить воды. Гостьи обратили внимание на лекарства, лежавшие на столе, и разыграли спектакль по криминальному сценарию. В беседе с бабушкой дамы узнали о ее проблемах со здоровьем, убедив, что все невзгоды - следствие заговора. Незнакомки предложили избавить пожилую женщину от проблем через ритуал. Хозяйка принесла два комплекта белья и полотенце, в которые была завернута золотая цепочка с кулоном. 

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "После этого потерпевшую уговорили отдать им имущество на время якобы для использования в церковном богослужении. Когда гости ушли из квартиры, потерпевшая предположила, что ее обманули, и обратилась в милицию. Подозреваемых задержали по горячим следам в Барановичах. Они успели сбыть ювелирное украшение, остальное  похищенное  было  изъято. Обе женщины водворены в ИВС".

За подобную уловку попалась и 23-летняя жительница Кобрина. Правда, в этом случае незнакомка попросила хозяйку квартиры положить платок с украшениями в горшок с землей. После ухода гостьи девушка решила проверить содержимое свертка и обнаружила там лишь серебряные изделия - золото было похищено. Сейчас розыском подозреваемой занимаются сыщики.

 
 
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"Сниму порчу, продам товар дешевле". МВД сообщает, что в Беларуси активизировались аферисты, жертвами которых становятся пенсионеры. Только в Брестской области за...
 
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