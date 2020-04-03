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«Не поняла, во что врезалась». За смертельное ДТП судят женщину, которая отметила день рождения и села за руль

03.04.2020 07:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Разметку не видела, вперед не смотрела — хотела перестроиться влево», — рассказывает, как управляла машиной, Татьяна, перед тем как насмерть сбила на обочине женщину. ДТП произошло в день рождения водителя — она отметила праздник и села за руль. Уголовное дело рассматривает суд Заводского района Минска.


Это ДТП произошло на МКАД около 18.00 26 декабря 2019 года. 38-летняя женщина, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, ехала по внутреннему кольцу. Проезжая вблизи 10-й клинической больницы, на обочине она наехала 31-летнюю женщину. От полученных травм та скончалась на месте происшествия. Выяснилось, что водитель совершила ДТП в день своего рождения, за рулем она находилась в состоянии алкогольного опьянения — 0,84 промилле. Женщине грозит до 7 лет лишения свободы.


«Накануне аварии был день рождения у мамы, в день ДТП — у меня»

Привлекательная минчанка Татьяна, которая сейчас является обвиняемой, не похожа на женщину, имеющую какие-то проблемы с алкоголем. Все характеристики у нее положительные: высшее образование, к уголовной ответственности не привлекалась, десять лет управляет автомобилем, из дорожных нарушений — штраф за превышение скорости на 20 км и за непройденный техосмотр. Женщина разведена, и у нее двое детей: 19-летняя дочь и 10-летний сын. Сейчас работает экспедитором в частной фирме.

— Я полностью признаю свою вину и очень раскаиваюсь, мне не следовало так поступать, — сказала Татьяна после того, как прокурор зачитала обвинительную часть.

Как оказалось, смертельной аварии предшествовала череда праздничных событий: 25 декабря был день рождения у мамы Татьяны, на следующий день поздравления принимала уже сама водитель. В суде женщина не скрывает: алкогольные напитки она употребляла и накануне дня ДТП, и в день аварии.

В свой день рождения она поехала в офис фирмы, куда планировала трудоустраиваться и заранее периодически ездила изучать документы.

— В кабинете были еще две девушки, я им торт принесла. В обед позвала их в кафе. Там купила две бутылки шампанского: одну мы выпили, а вторую я положила в автомобиль. Я выпила два бокала точно, третий — больше половины, — вспоминает Татьяна.


В 18.00 она вышла с работы, чувствовала она себя абсолютно трезвой, поэтому и села за руль и выехала в сторону МКАД. По ее словам, движение в это время там было затруднено из-за дорожного ремонта: проезжая часть была заужена бетонными блоками, стоявшими с обеих сторон. Для движения оставалось полторы полосы, по которым транспорт ехал в два ряда.

— Возле летного училища есть полоса разгона, я на ней оказалась. На этом участке уже ремонт закончился и можно было ехать по трем полосам. Половина моего авто была на проезжей части, половина — на обочине. Включила левый поворот, хотела вклиниться в транспортный поток. Я не следила за дорожной обстановкой, за разметкой, почему — затрудняюсь сказать…

«Сначала подумала, что лопнуло колесо…»

Татьяна отметила, что ехать ей было трудно из-за плохой погоды: пошел снег, стекла и зеркала были мокрые, работали «дворники». Все свое внимание она сконцентрировала на левой стороне, куда хотела перестроиться. Она пояснила, что скорость у авто была не больше 80 км/ч, точнее женщина пояснить не смогла — не смотрела на спидометр, но припомнила, что скорость она где-то снижала, где-то набирала.

— Вы видели, что полоса разгона закончилась, а вы ехали по обочине? — уточнила гособвинитель.

— Нет, я не смотрела в правую сторону. Мне казалось, что я на проезжей части, не понимала, что на обочине. Просто ехала, не смотрела за дорожной разметкой.

По словам обвиняемой, она двигалась за впереди едущей машиной и услышала глухой стук. Что произошло, даже не поняла. Сначала подумала, что лопнуло колесо, — накануне она меняла шины. Машину водитель остановила, немного проехав вперед.

В этой части слова обвиняемой расходятся с показаниями свидетеля, который пояснял, что «перед Mitsubishi метров 50 полосы было свободно».


Татьяна вышла из автомобиля, увидела, что фара справа разбита, торчал спойлер.

— А потом в канавке я увидела женщину, за моей машиной, метрах в трех-четырех. Побежала к ней, трясла за кофту, начала вызывать скорую и останавливала автомобили. В одной машине была женщина-реаниматолог. Мы помогали раненой, но врач сказала, что она погибла. А потом люди закрыли меня в машине…

— У вас там была истерика? Вы кричали и просили ее встать, потому что вас посадят. Вы не могли поверить в то, что потерпевшая умерла? — уточнила судья судья.

— В том числе и это, — зарыдала обвиняемая.


После ДТП Татьяну доставили на экспертизу. Анализ показал, что в ее крови содержалось 0,84 промилле алкоголя. Кстати, в деле отмечено, что при медосвидетельствовании водитель пошатывалась, изо рта был запах алкоголя. На трое суток женщину поместили в ИВС, а потом отпустили домой.

Пока шло следствие, Татьяна связалась с матерью погибшей: оказала помощь в организации похорон и выплатила три тысячи долларов в счет погашения материальной компенсации морального вреда. Потерпевшая простила Татьяну и подала ходатайство, что примирилась с автомобилисткой, претензий к ней не имеет и просит сильно не наказывать.

— Дочка жила отдельно от меня. У нее не было семьи, но были трое детей: 15, 14 и 10 лет. Все они давно находятся на опеке в других семьях — из-за поведения дочери. О ее смерти я узнала только 30 декабря, — рассказала потерпевшая. — Не наказывайте Татьяну строго. У нее ребенок, не хочу, чтобы она его лишалась, и я знаю что это — потерять ребенка. Дочь я уже не верну, а она всю жизнь будет помнить, что в свой день рождения сбила человека…

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Теги: Минск
 
 
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«Разметку не видела, вперед не смотрела - хотела перестроиться влево», - рассказала о том, как она управляла авто, 38-летняя Татьяна, перед тем как насмерть сбила на...
 
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