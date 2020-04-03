Обзор Samsung Galaxy A31 и Galaxy M31 с огромными батареями

Источник материала: Tut.by

Кроме топовых смартфонов вроде Galaxy S20, Samsung выпускает и аппараты попроще — они входят в линейку Galaxy A. Такие устройства выглядят почти как флагманы, но продаются дешевле. Впрочем, у производителя есть еще одна серия смартфонов — Galaxy M. Вскоре она появится и у нас — одним из первых пришедших в Беларусь гаджетов линейки станет Galaxy M31. Ниже разбираемся, в чем его плюсы и минусы, и заодно тестируем еще одну новинку — Galaxy A31.



Galaxy M32 (слева) и А31

Смартфоны серии Galaxy M впервые появились в январе прошлого года и ориентировались на индийский рынок. Их основная особенность — аккумуляторы с повышенным объемом. От этой концепции не отошли и сегодня. Стартовая версия Galaxy M31 (с 64 ГБ памяти) будет продаваться в Беларуси за 639 рублей, Galaxy A31 (64 ГБ) — за 589 рублей.

В дизайне — без сюрпризов

Несмотря на принадлежность к разным линейкам, Galaxy A31 и M31 внешне схожи между собой. Корпуса — пластиковые, клавиши питания и переключения громкости — с правой стороны. Оба устройства способны одновременно работать сразу с двумя nanoSIM-картами и картой памяти microUSD.





На месте и разъем для наушников 3,5-мм, порты для зарядки — USB Type-C, динамики одинарные, стерео нет. Фронтальные камеры расположены в вырезе-капле в верхней части дисплеев. В общем — в активе весь необходимый набор для «крепкого» смартфона начала года из средней ценовой категории.

Пожаловаться в очередной раз можно разве что на пластиковые задние панели. Кому-то также могут не понравиться достаточно массивные «подбородки» внизу экранов.



Galaxy A31 (слева) и M31

А теперь — к различиям (но и они не самые существенные). Несмотря на разницу в объеме встроенных аккумуляторов, Galaxy M31 всего на 0,3 миллиметров толще Galaxy A31. Разница в весе незначительная — соответственно 185 и 191 грамм для A31 и M31.

А вот со сканером отпечатков пальцев дела в Galaxy M31 обстоят лучше. Датчик уже «по старинке» расположен на задней стороне смартфона и работает практически безотказно. В Samsung Galaxy A31 оптический сенсор встроили в нижнюю часть дисплея. Действует он заметно медленнее в сравнении с Galaxy M31. Да и вообще: дисплейные сканеры отпечатков пальцев более-менее сносно работают только в дорогих флагманах — во всяком случае пока.



Galaxy A31

Если вкратце: Galaxy M31 и Galaxy А31 вряд ли смогут кого-то удивить дизайном. Смартфоны выглядят так же, как и большинство других моделей, — как от самой Samsung, так и других производителей. Но это неплохо. Во всяком случае эргономика девайсов вопросов не вызывает. Меня расстраивают разве что корпуса из пластика. Но давайте честно, вы почти наверняка поместите гаджеты в чехлы.

Что с экранами?

Диагональ дисплеев обоих смартфонов составляет 6,4 дюйма, матрицы — AMOLED, разрешение — Full HD+ (более 400 ppi). Достоинства и недостатки панелей характерны для экранов этого типа. Цветопередача по умолчанию яркая и насыщенная, яркость — выше среднего, есть инверсия белого цвета даже при незначительном наклоне смартфонов.



M31 (слева) и A31

Примерно так можно описать дисплей с AMOLED-матрицей в смартфоне едва ли не от любого производителя из средней ценовой категории. Все это касается и новых Galaxy. Значит ли это, что дисплеи подкачали? Вовсе нет. Смартфонами приятно пользоваться во многом благодаря их панелям. Четкости картинки хватает, видео в YouTube можно смотреть с друзьями благодаря широким углам обзора.



А31



М31

В общем: дисплеи в новых Galaxy, скорее, сильная сторона девайсов. Существенных недостатков я не заметил. Достав устройства из коробки и активировав их, обычный пользователь почти наверняка останется доволен. Но повторюсь: это же можно сказать и о большинстве других смартфонов с ценой около 300 долларов.

Производительность могла бы быть выше

Это, наверное, один из самых спорных моментов в обоих смартфонах. Galaxy A31, как ни странно, работает на процессоре от MediaTek — Helio P65. Большинство аппаратов от Samsung, как правило, базируются на фирменных Exynos или Snapdragon от Qualcomm. Оперативной памяти типа LPDDR4X в аппарате (в нашей конфигурации) 4 ГБ.





Устройство набирает в AnTuTu (v8) немногим больше 160 тысяч баллов — далеко не рекордный результат. Но даже если не ориентироваться на бенчмарки: Galaxy A31 ощущается не самым быстрым устройством — рывки чувствуются даже при работе с интерфейсом. Поиграть можно, но только на средних настройках графики — во всяком случае параметры выше в Call of Duty Mobile выставить не вышло.

В Galaxy M31 используется фирменный процессор Exynos 9611. Такой же чип, например, установлен в Galaxy A51. Результат смартфонов в синтетическом тесте AnTuTu (v8) — уже 190 тысяч очков. Но опять же — назвать устройства сверхбыстрыми не выйдет.





Хотя прогресс в сравнении с Galaxy A31 на MediaTek ощущается, во всяком случае интерфейс работает плавно. В том же Call of Duty получилось выставить высокие (но не максимальные) настройки. Кроме того, Galaxy M31 способен записывать 4K-видео, Galaxy A31 — только Full HD.

Ниже — тесты Galaxy M31 и A31 на троттлинг. С этим испытанием оба справляются достойно — нагрев корпуса незначительный:



М31



А31

В общем: производительности обоим смартфонам сейчас хватает, но без какого-либо запаса на год-полтора вперед. Galaxy A31 на Exynos 9611 чувствует себя лучше, но критичной разницу все же не назовешь.

Проще говоря: все популярные и необходимые приложения — почта, карты, банковские программы, мессенджеры и соцсети, браузер (если не перебарщивать с количеством активных вкладок) — идут без проблем. Поиграть, скорее всего, выйдет во все, но настройками графики придется пожертвовать.

Время автономной работы — самая сильная сторона смартфонов

Galaxy A31 оснащается батарейкой на 5000 мАч, Galaxy M31 — на 6000 мАч. Скажу сразу, это — самая сильная сторона аппаратов, от одного заряда устройства «живут» ощутимо дольше в сравнении с большинством конкурентов.



А31 (слева) и М31

Когда я начал тестировать аппараты во вторник, они были заряжены почти до предела. К вечеру среды «высадить» их в ноль не получилось. Я через Wi-Fi активировал смартфоны, установил на них пакет приложения для тестов, настроил несколько почтовых ящиков, скачал Telegram и парочку игр. В общем, нагрузка была как минимум не ниже, чем при использовании девайсов обычным человеком сразу после покупки.

Правда, минус все же есть. Несмотря на то что девайсы поддерживают 15-ваттную ускоренную подзарядку, на восполнение энергии от 0 до 100% у Galaxy A31 тратится больше двух часов, у Galaxy M31 — трех. Для подключения зарядного кабеля используются порты USB-C.

В общем: автономность — главная фишка смартфонов. Оба могут продержаться полтора-два дня без подключения к розетке. За это стоит поблагодарить не только батареи увеличенного объема, но и экраны, выполненные по технологии AMOLED. Galaxy M31, по крайней мере в теории, может продержаться без подключения к розетке еще дольше. Минус только один — долгая зарядка.

Камеры



А31 (слева) и М31

Оба смартфона оснащаются камерами с четырьмя модулями. Различия есть только в основном: в Samsung Galaxy A31 используется фотодатчик разрешением 48 Мп (f/2.0), в M31 — 64 Мп (f/1.8). В активе ультраширокоугольные камеры на 8 Мп, а также сенсоры для макросъемки и замера глубины резкости на 5 Мп.

Ожидаемо при съемке смартфоны используют алгоритмы искусственного интеллекта. Жаль, что переключаться с обычной камеры на «ширик» во время видеозаписи нельзя. И еще: по умолчанию девайсы фотографируют соответственно в режиме 12 Мп и 16 Мп, программно соединяя четыре соседних пикселя в один большего размера.

Это — примеры снимков с Galaxy A31:





























А это — с Galaxy M31:





























При дневном освещении кадры получаются более чем приличные — детализация не хромает, баланс белого в порядке. В общем, кадры нравятся. Если условия освещения становятся сложнее, качество ожидаемо падает — на снимках, сделанных дома при обычном комнатном свете, становятся видны шумы.

А еще Galaxy М31 в таких условиях съемки (ни широкоугольную камеру) немного желтит — но почти наверняка это программная ошибка, которую смогут поправить в обновлении прошивки.





Резюме

Несмотря на то что новые Galaxy A31 и Galaxy M31 принадлежат к разным линейкам смартфонов компании, между ними довольно много общего.

Корпуса выполнены по одним лекалам, экраны — одинаковой диагонали, камеры схожи. Из плюсов — возможность установить сразу две SIM-карты и карту памяти. С эргономикой все в порядке — несмотря на аккумуляторы внушительного объема, девайсы весят меньше 200 грамм. Не стоит забывать и о поддержке Samsung Pay.



М31

Но самая сильная сторона обоих девайсов — выдающееся время работы от одного заряда. Все-таки батареи на 5000 мАч и 6000 мАч (соответственно для A31 и M31) дают о себе знать — оба гаджета позволяют полтора-дня два активно работать. Возможно, из Galaxy M31 при необходимости получится выжать и больше, но проверить это пока не вышло. Как и разрядить их «в ноль» на одном заряде при тестировании.

Но минусы также есть. Первый — медленная подзарядка. Несмотря на поддержку 15-ваттных адаптеров питания, на восполнение энергии уходит больше двух часов. Второй — производительность. О запасе по мощности на будущее говорить вряд ли приходится, во всяком случае если иметь в виду Galaxy A31 на процессоре MediaTek.

Скажу прямо: Samsung Galaxy M31 мне понравился немного больше, тем более что разница в цене не самая существенная (соответственно 639 и 589 рублей для M31 и А31). Хотя и A31 наверняка найдет своего покупателя.

За предоставленные на тестирование смартфоны благодарим белорусский офис компании Samsung. Компания не видела материал до публикации и не могла повлиять на итоги тестирования.

Ниже — цены других популярных у нас аппаратов Samsung: