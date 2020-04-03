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Суд ЕС признал незаконным отказ Польши, Венгрии и Чехии принять мигрантов

03.04.2020 08:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Евросоюза признал противоправными действия Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принимать беженцев во время миграционного кризиса 2015 года, нарушив таким образом свои обязательства по законодательству ЕС.

Об этом информирует сайт Европейского суда.

«Отказавшись выполнять временный механизм по размещению людей, которые искали международной защиты, Польша, Венгрия и Чешская Республика не исполнили свои обязательства в соответствии с законом ЕС. Эти страны-члены не могут ссылаться ни на собственную ответственность за обеспечение правопорядка или соблюдения международной безопасности, ни на якобы ошибки в механизме размещения, чтобы избегать применения этого механизма», - говорится в сообщении суда.

В решении по делу «Еврокомиссия против Польши, Венгрии и Чешской Республики» (Временный механизм размещения заявителей на международную защиту), принятом 2 апреля 2020 года, суд поддержал позицию ЕК.

Суд признал факт нарушения законодательства тремя странами в сентябре 2015 года, когда Совет ЕС принял решение разместить граждан третьих государств, которые массово прибывали на побережье Италии и Греции, в других членах Евросоюза. Имеются в виду два случая, когда речь шла сначала о 40 тыс., впоследствии о 120 тыс. мигрантов.


Как указывается, в декабре 2015 году, согласно решению Совета ЕС, Польша обязалась быстро разместить на своей территории 100 человек, но не сделала этого. Венгрия вообще не взяла на себя подобных обязательств. Чехия в феврале и в мае 2016 года согласилась разместить 50 человек, но фактически приняла только 20 мигрантов из Греции и не выполняла дальнейших обязательств.

По правилам Суда ЕС, страны, которые признаны ответственными за нарушения собственных обязательств, должны выполнить их без промедления.
 
 
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Суд Евросоюза признал противоправными действия Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принимать беженцев во время миграционного кризиса 2015 года, нарушив...
 
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