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Суд ЕС признал незаконным отказ Польши, Венгрии и Чехии принять мигрантов
Источник материала: Партизан
Суд Евросоюза признал противоправными действия Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принимать беженцев во время миграционного кризиса 2015 года, нарушив таким образом свои обязательства по законодательству ЕС.
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«Отказавшись выполнять временный механизм по размещению людей, которые искали международной защиты, Польша, Венгрия и Чешская Республика не исполнили свои обязательства в соответствии с законом ЕС. Эти страны-члены не могут ссылаться ни на собственную ответственность за обеспечение правопорядка или соблюдения международной безопасности, ни на якобы ошибки в механизме размещения, чтобы избегать применения этого механизма», - говорится в сообщении суда.
В решении по делу «Еврокомиссия против Польши, Венгрии и Чешской Республики» (Временный механизм размещения заявителей на международную защиту), принятом 2 апреля 2020 года, суд поддержал позицию ЕК.
Суд признал факт нарушения законодательства тремя странами в сентябре 2015 года, когда Совет ЕС принял решение разместить граждан третьих государств, которые массово прибывали на побережье Италии и Греции, в других членах Евросоюза. Имеются в виду два случая, когда речь шла сначала о 40 тыс., впоследствии о 120 тыс. мигрантов.
Как указывается, в декабре 2015 году, согласно решению Совета ЕС, Польша обязалась быстро разместить на своей территории 100 человек, но не сделала этого. Венгрия вообще не взяла на себя подобных обязательств. Чехия в феврале и в мае 2016 года согласилась разместить 50 человек, но фактически приняла только 20 мигрантов из Греции и не выполняла дальнейших обязательств.
По правилам Суда ЕС, страны, которые признаны ответственными за нарушения собственных обязательств, должны выполнить их без промедления.
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Суд Евросоюза признал противоправными действия Польши, Венгрии и Чехии, которые отказались принимать беженцев во время миграционного кризиса 2015 года, нарушив...
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