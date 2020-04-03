Прокуратура Беларуси передала дело о хоккейном «договорняке» в суд

Источник материала: Tut.by

Помните очень странный хоккейный матч в Экстралиге в ноябре? Генеральная прокуратура изучила и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело в отношении четырех спортсменов хоккейной команды «Динамо-Молодечно» об организации договорного хоккейного матча, сообщается на сайте ведомства.





Как установлено, игроки хоккейной команды 12 ноября 2019 года за незаконное вознаграждение в сумме от 16 до 32 тыс. рублей, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, оказали противоправное влияние на результат матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею между командами «Динамо-Молодечно» и «Могилев».

Так, они обеспечили группой лиц поражение своей команды со счетом 5:6. Однако не смоги получить деньги в связи с изобличением их противоправной деятельности.

После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь.