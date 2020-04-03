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Прокуратура Беларуси передала дело о хоккейном «договорняке» в суд
Источник материала: Tut.by
Помните
Как установлено, игроки хоккейной команды 12 ноября 2019 года за незаконное вознаграждение в сумме от 16 до 32 тыс. рублей, в зависимости от достигнутых выигрышей по ставкам, оказали противоправное влияние на результат матча чемпионата Республики Беларусь по хоккею между командами «Динамо-Молодечно» и «Могилев».
Так, они обеспечили группой лиц поражение своей команды со счетом 5:6. Однако не смоги получить деньги в связи с изобличением их противоправной деятельности.
После проверки материалов уголовного дела в Генпрокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с правовой квалификацией содеянного по ч. 1 ст. 14 и ч. 1 ст. 253 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
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Подозреваются 4 игрока команды.
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