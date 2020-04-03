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США поддерживают будущее членство Украины в НАТО

03.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

США остаются преданными безопасности в регионе Черного моря.

Соединенные Штаты Америки и другие члены Североатлантического альянса поддерживают будущее членство Украины в НАТО. Об этом заявило представительство США при НАТО на странице в Twitter.

В США подчеркнули, что они, как и раньше, остаются преданными стабильности в регионе Черного моря, пишет РБК-Украина.

"Соединенные Штаты и союзники НАТО остаются преданными безопасности и стабильности в Черноморском регионе. Поддержка будущего членства в НАТО Грузии и Украины остается неизменной", - заявили в представительстве.

США поддерживают будущее членство Украины в НАТО

Отметим, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко заявил о готовности Украины внести свой вклад в общую безопасность и оборону.

"На встрече союзники договорились об углублении нашего сотрудничества в Черноморском регионе и противодействия гибридной войне. Больше учений, обмена информацией. Партнерство - это двухсторонняя улица, и Украина готова внести свой вклад в общую безопасность и оборону", - написал Пристайко в Twitter.
 
 
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США остаются преданными безопасности в регионе Черного моря.
 
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