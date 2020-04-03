Смолевичским районным отделом Следственного комитета установлены обстоятельства происшествия, в результате которого погиб рабочий.

Согласно материалам уголовного дела, 23 сентября прошлого года дорожные рабочие строительной организации занимались устройством трубопроводной системы водоснабжения на одном из объектов в Смолевичах. В то время, когда двое мужчин находились в траншее глубиной более 2 метров, произошло обрушение грунта. Одного из них придавило, в результате чего 39-летний мужчина получил тяжкие телесные повреждения, от которых через неделю скончался в учреждении здравоохранения.

Проведенным расследованием установлено, что ответственной за обеспечение охраны труда, техники безопасности и иных мероприятий при выполнении указанного вида работ на объекте являлась главный прораб строительной организации.

По данным следствия, должностное лицо ненадлежащим образом обеспечило руководство за ходом производства строительных работ, которые осуществлялись без наличия наряда – допуска, разработанного в установленном порядке. К выполнению земляных работ были допущены лица без соответствующей квалификации, не прошедшие инструктаж и проверку полученных знаний. Отсутствовал контроль за соблюдением работниками требований охраны труда и технологии ведения работ с повышенной опасностью.

В ходе расследования допрошены должностные лица и работники организации, свидетели, проведены осмотры, выемки предметов и документов. К материалам уголовного дела приобщены результаты экспертных исследований.

В ходе осмотра места происшествия и на основании заключения строительно-технической экспертизы установлено, что одним из условий, способствовавших произошедшему, явилась разработка выемки в структурно-неустойчивых просадочных грунтах с вертикальными стенками глубиной более 2 метров без закрепления их на всю высоту. Несоблюдение технологии ведения работ, нарушения безопасности строительных работ и охраны труда находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими последствиями.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Республики Беларусь (нарушение правил безопасности строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека). К ней применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

По результатам расследования директору строительной организации внесено представление об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших совершению преступления. В нем изложены требования о разработке технической документации, содержащей конкретные безопасные методы и способы ведения земляных работ с обязательным учетом анализа грунта, недопущении нахождения рабочих в выемке глубиной более 1,5 метров без крепления вертикальных ее стенок на всю высоту.

Официальный представитель УСК по Минской области

Татьяна Белоног