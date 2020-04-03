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Весенняя сессия парламента стартовала 2 апреля

03.04.2020 09:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Весенняя сессия парламента стартовала 2 апреля

Тема здравоохранения сегодня в центре внимания и у парламентариев.  Большой пакет изменений в этой сфере намерены рассмотреть на весенней сессии.

Среди основных новшеств – лекарства должны стать доступнее, проходить медосмотр будет проще, а очереди в поликлиниках поредеют. Изменения направлены на повышения качества медицины. За законотворческой работой не забудут парламентарии и о проблемах людей.  

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Работа с населением – это очень важно – работа с людьми. Приёмы граждан по личным вопросам, встречи в коллективах, трудовых коллективах. Знание той ситуации, которая происходит в регионах на местах – для нас это очень важно, потому что мы должны это использовать в своей работе над законопроектами».

На весенней сессии рассмотрят не менее трёх десятков законопроектов, большой экономический блок. Особое внимание будет уделено корректировке кодексов. И ещё один важный момент – парламентариям предстоит назначить дату выборов Президента. 


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Тема здравоохранения сегодня в центре внимания и у парламентариев.  Большой пакет изменений в этой сфере намерены рассмотреть на весенней сессии. Среди основных...
 
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