Весенняя сессия парламента стартовала 2 апреля

Источник материала: ОНТ

Тема здравоохранения сегодня в центре внимания и у парламентариев. Большой пакет изменений в этой сфере намерены рассмотреть на весенней сессии.

Среди основных новшеств – лекарства должны стать доступнее, проходить медосмотр будет проще, а очереди в поликлиниках поредеют. Изменения направлены на повышения качества медицины. За законотворческой работой не забудут парламентарии и о проблемах людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси: «Работа с населением – это очень важно – работа с людьми. Приёмы граждан по личным вопросам, встречи в коллективах, трудовых коллективах. Знание той ситуации, которая происходит в регионах на местах – для нас это очень важно, потому что мы должны это использовать в своей работе над законопроектами».

На весенней сессии рассмотрят не менее трёх десятков законопроектов, большой экономический блок. Особое внимание будет уделено корректировке кодексов. И ещё один важный момент – парламентариям предстоит назначить дату выборов Президента.





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