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Весенняя сессия парламента стартовала 2 апреля
Источник материала: ОНТ
Тема здравоохранения сегодня в центре внимания и у парламентариев. Большой пакет изменений в этой сфере намерены рассмотреть на весенней сессии.
Среди основных новшеств – лекарства должны стать доступнее, проходить медосмотр будет проще, а очереди в поликлиниках поредеют. Изменения направлены на повышения качества медицины. За законотворческой работой не забудут парламентарии и о проблемах людей.
На весенней сессии рассмотрят не менее трёх десятков законопроектов, большой экономический блок. Особое внимание будет уделено корректировке кодексов. И ещё один важный момент – парламентариям предстоит назначить дату выборов Президента.
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Тема здравоохранения сегодня в центре внимания и у парламентариев. Большой пакет изменений в этой сфере намерены рассмотреть на весенней сессии. Среди основных...
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