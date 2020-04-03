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Иранских хакеров обвинили в попытке взломать почту сотрудников ВОЗ
Источник материала: СТВ
Иранских хакеров обвинили в попытке взломать почту сотрудников Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кибератаки начались в марте.
Злоумышленники рассылали вредоносные материалы на электронные адреса работников, намереваясь таким образом украсть пароли. Попытку неудавшегося взлома подтвердил официальный представитель ВОЗ.
Тегеран, в свою очередь, причастность к инциденту категорически отрицает. По словам иранских властей, на фоне распространения COVID-19 в стране также участились попытки кибервзломов.
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Иранских хакеров обвинили в попытке взломать почту сотрудников Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кибератаки...
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