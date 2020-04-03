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БУТБ исправно торгует, транспортники прогнозируют рост экспорта

03.04.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

БУТБ исправно торгует сельхозпродукцией, транспортники прогнозируют рост экспорта продовольствия в Китай и другие страны

Мировая экономика остается в состоянии напряженного ожидания: биржевые и медицинские сводки в равной степени влияют на общий настрой инвесторов и топ-менеджмента компаний. Существенные изменения происходят буквально каждый день. ПРОДУКТ.BY узнал как реагируют на них некоторые отечественные бизнес-структуры?

Пресс-секретарь ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Роман ЯНИВ вкратце рассказал как идут торги. «Биржа — явный индикатор состояния рынка. Она чутко реагирует на любые изменения в поведении участников торгов, своевременно применяя для сглаживания резких ценовых колебаний необходимые инструменты, в том числе ценовой коридор. По секции сельхозпродукции биржевые торги сейчас проходят в штатном режиме: активность проявляют и продавцы, и покупатели. При этом все сделки исполняются, а увеличение или уменьшение объемов реализации по тем или иным товарным позициям, как правило, обусловлено естественными колебаниями спроса и предложения. Это касается как торгов на внутреннем рынке, так и экспортных сделок. Есть все основания полагать, что товарооборот по итогам I квартала будет на уровне прошлого года — чуть более 200 миллионов рублей. Это говорит о стабильности биржевого рынка и его эффективном функционировании как в части формирования адекватных цен, так и в части распределения ресурсов».

В условиях жестких ограничений на перемещения, полного или частичного закрытия границ доставка товаров в соответствии с заключенными договорами становится, пожалуй, самым жестким вызовом. 

По словам коммерческого директора международной транспортно-логистической компании «Ариюс Логистикс» Александра ИВАНОВА, с конца прошлого года из-за эпидемии короновируса серьезно нарушились цепочки поставок из Китая в Европу и наоборот. «Рынок Китая некоторое время находился фактически в режиме stand by, — рассказывает эксперт. — Это, безусловно, не могло не повлиять на транспортную логистику. Изменения коснулись и импортеров, в связи с тем, что активно сокращалось количество океанических судов на линиях, и экспортеров, которые из-за дефицита мест на суднах и оборудования столкнулись с резким скачком стоимости морского фрахта (в среднем на 60-70 %). Разумеется, это негативно сказалось на объемах молочного экспорта из Беларуси.

Сейчас мы видим, что ситуация постепенно меняется: спрос на белорусскую молочную продукцию возвращается, постепенно увеличивается товарный трафик как в Китай, так и в другие страны. В нынешних реалиях некоторые экспортеры заняли выжидательную позицию, другие — стали тивно наращивать экспорт, выстраивать новые внешнеторговые связи, искать новые каналы сбыта. Чья стратегия более правильная покажет время. А значит, можно говорить о вероятном постепенном снижении тарифов со стороны морских линий. Мы рассчитываем, что это создаст предпосылки к увеличению темпов роста экспорта. Мы ежедневно следим за ситуацией и информируем наших партнеров о текущих трендах и открывающихся возможностях транспортного рынка».
 
 
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БУТБ исправно торгует сельхозпродукцией, транспортники прогнозируют рост экспорта продовольствия в Китай и другие страны
 
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