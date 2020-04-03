"Из-за этих цен на газ Россия развалила все постсоветское пространство"

В середине февраля «Газпром» и Беларусь договорились по цене на газ до конца текущего года: 127 долларов за тысячу кубометров.





Но в последние недели стоимость энергоносителей на мировом рынке кардинально изменилась. Несколько дней назад СМИ сообщили: спотовые цены на газ в Европе под давлением рекордных остатков газа в подземных хранилищах после очень мягкой зимы и растущих поставок сжиженного природного газа упали до уровня внутрироссийских цен. А это около $80 за тысячу кубометров.





В четверг Александр Лукашенко высказал претензии в части ценообразования на поставляемый российский природный газ.





«Уже в Европе цены нет такой. Уже $80 в Германии. Так туда же еще качать, а это главные затраты. Это значит, что для Беларуси фактически цена получится с учетом логистики около $40-45», – сделал подсчеты руководитель страны.

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«Можно просто просить Россию об одолжении. Но она делать это не обязана»





Старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб отметил, что многое будет зависеть от условий действующего контракта.





«Понятно, что ситуация в мире изменилась: кризис, подешевела нефть, подешевел газ, в том числе на европейских рынках. Однако надо знать, заложена ли в контракте возможность пересмотра цены или нет», – сказал Иосуб.





Аналитик предложил представить обратную ситуацию.





«А что произошло бы, если бы цена на газ сильно выросла? Имела бы в этом случае Россия возможность сказать: мы вам продаем газ дешево, а справедливая цена в два-три раза выше, давайте повышать стоимость? Нужно понимать, что когда заключается контракт на определенный срок, стороны не знают, как изменится цена в будущем, но договариваются его исполнять», – отметил Иосуб.





Мнение аналитика таково: если в контракте предусмотрено, что можно апеллировать к мировой цене и пересматривать условия, то этой возможностью нужно пользоваться.





«В ином случае можно просто просить Россию об одолжении. Но она делать это не обязана», – заключил Иосуб.





На днях руководитель Беларуси осуждал цены на российский газ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном: стороны сошлись во мнении, что они завышены. Политики обсудили возможность встречи лидеров ЕАЭС для обсуждения экономических вызовов.





Смогут ли эти страны вместе добиться скидок от России? Старший аналитик «Альпари» считает, что нет.





«Сколачивание коалиций не поможет, если в контрактах между сторонами возможности пересмотра контракта не предусмотрено. Если Россия не согласится идти на уступки по цене, то какие ответные действия может предпринять Беларусь?» – задал риторический вопрос Иосуб.





«Цены на нефть и газ могут рассматриваться как одноуровневые»





Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико отметил, что в последние годы цены на российский газ были завышены.





«Я всегда говорил, что $40-45 за тысячу кубометров – такой и должна быть средневзвешенная цена. При Ельцине мы покупали газ за $15. Но понятно, что некоторым в России нужно еще купить яхты и особняки за миллионы долларов», – сказал Заико.





Экономист обратил внимание на другой показатель.





«Цены на нефть и газ могут рассматриваться как одноуровневые. Если сейчас нефть идет по $20-25, то почему бы газу не стоить примерно столько же?» – считает Заико.





В целом он полагает, что цены на российский газ - это «базарно-психологический тариф».





«Из-за этих цен Россия развалила все постсоветское пространство. Ребята хотели нажиться на высоких тарифах», – отметил руководитель аналитического центра «Стратегия».



