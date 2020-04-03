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«Сниму порчу, продам товар дешевле». В Кобрине и Барановичах активизировались мошенники

03.04.2020 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

В Главном управлении уголовного розыска МВД отмечают всплеск преступлений, связанных с обманом населения. Только в Барановичах и Кобрине за последние дни зафиксированы два факта мошенничества и три кражи. Снятие порчи и продажа дешевых товаров под видом дорогих – основные уловки, на которые попадаются жертвы.

«Сниму порчу, продам товар дешевле». В Кобрине и Барановичах активизировались мошенники

К примеру, днем 31 марта в Барановичах 60-летняя пенсионерка впустила в квартиру двух женщин – те попросили попить воды. Гости обратили внимание на лекарства, лежавшие на столе, и разыграли преступный спектакль.

В беседе с потерпевшей подозреваемые узнали о ее проблемах со здоровьем, убедив, что все невзгоды – следствие заговора. Незнакомки предложили избавить пожилую женщину от проблем через ритуал.

Хозяйка принесла два комплекта белья и полотенце, в которые была завернута золотая цепочка с кулоном. Содержимое замотали ниткой, а одна из гостей села на колени и начала молиться. После этого потерпевшую уговорили отдать им имущество на время якобы для использования в церковном богослужении, – рассказали в Барановичском ГОВД.

Когда гости ушли из квартиры, потерпевшая предположила, что ее обманули, и обратилась в милицию.

Подозреваемых задержали по горячим следам в Барановичах. Они успели сбыть ювелирное украшение, остальное похищенное было изъято.

Обе женщины водворены в ИВС. Следователи дали правовую оценку их действиям и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Подозреваемые ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В тот же день на подобную уловку попалась и 23-летняя жительница Кобрина. Правда, в этом случае незнакомка попросила хозяйку квартиры положить платок с украшениями в горшок с землей. После ухода гостьи девушка решила проверить содержимое свертка и обнаружила там лишь серебряные изделия – золото было похищено.

Сейчас розыском подозреваемой занимаются сыщики районной милиции.

Еще три факта хищения были зафиксированы в Барановичах на прошлой неделе.

Незнакомцы под различным предлогом попадали в дома к пенсионерам и предлагали купить товар, цены на который изначально были завышены. В результате торга продавцы значительно снижали цены, что и подкупало потерпевших. В большинстве случаев своих денег они лишались из-за того, что позволяли подозреваемым отсчитать необходимую сумму самостоятельно.

По информации УИОС МВД.

 
 
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«Сниму порчу, продам товар дешевле». В Кобрине и Барановичах активизировались мошенники
 
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