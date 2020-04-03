РЕПОРТАЖ: КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ КРУПНЕЙШЕЙ МОЛОЧНОЙ ФЕРМЫ, ДЕЛАЯ БИЗНЕС НА ПТИЦЕ

Глава государства сегодня посещает два объекта Смолевичского района: молочно-товарную ферму и мясоперерабатывающий завод. Объединяет их принадлежность к группе компаний «Серволюкс». О том, с чего начиналась история взаимоотношений крупного частного бизнеса и государства и чем уникальны объекты, которые показывают Президенту, — в репортаже БЕЛТА.



Справочно. В 2006 году распоряжением Президента компании СЗАО «Серволюкс» продан имущественный комплекс Могилевской бройлерной птицефабрики. Спустя несколько лет по поручению главы государства инвестиции компании привлечены для модернизации ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика». А в 2013 году по согласованию с Президентом «Серволюкс» приобрел птицефабрику, став основным акционером ОАО «Смолевичи Бройлер»: ему принадлежат 99,9% акций. Сейчас «Серволюкс» является одним из крупнейших производителей сельхозпродукции в стране с годовой выручкой более Br1 млрд (по данным за 2019 год).

Купить птицефабрику и оказаться в Мглё

При покупке «Смолевичи Бройлер» выяснилось, что помимо птиц у предприятия есть еще и дойное поголовье. Надо было принимать решение, что с ним делать: либо проводить реконструкцию старых ферм, либо строить все по-новому.

Тогда Евгений Баскин (председатель совета директоров СЗАО «Серволюкс») стал искать специалиста и пригласил к сотрудничеству Мариуса Яна Зодсма.

Историю о том, как началась совместная работа, нам рассказала заместитель директора филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер» Светлана Лукашенок, когда мы встретились с ней на ферме и познакомились с директором — тем самым Мариусом Зодсма.

Молочно-товарная ферма близ деревни Мглё Смолевичского района во многом уникальная. Самые обычные здесь, пожалуй, только коровы.

Буренки — наиболее распространенной черно-пестрой породы. Зато их количество, объемы молока, его качество, применяемые технологии и многое другое весьма необычны. Большая заслуга в этом принадлежит директору. Хотя он сам скромно именует себя лишь фермером.

История этого человека заслуживает отдельного внимания. Родился в Нидерландах, по образованию — фермер. Правда, по специальности у себя на родине не работал ни дня. Сразу уехал трудиться в Россию, позже — в страны Восточной Европы, Китай, а затем снова в Россию.

В 2011 году предложили сотрудничество с «Серволюкс», и с тех пор он живет в Беларуси. «Ознакомившись с положением дел, Мариус сразу сказал: никаких компромиссов, будем строить новую ферму, — продолжила рассказ Светлана Лукашенок. — Он был активно вовлечен в создание фермы, начиная с этапа проектирования. Даже ездил в США, в схожие климатические условия, смотрел, как работают там, перенимал опыт».

«Здесь объединены технологии нидерландские и американские, и они адаптированы под условия Беларуси для наилучшего выращивания коров и производства молока», — добавил Мариус Зодсма.





В 2016 году были введены в эксплуатацию три коровника (на 1,2 тыс. голов каждый) и молочно-доильный блок. На строительство компания потратила $15,8 млн собственных средств. Сейчас это одна из крупнейших молочно-товарных ферм в стране.

Здесь самый большой молочно-доильный блок, его еще называют каруселью за внешнее сходство. На кругу, который медленно вращается, расположены 80 стойл, куда заходят на дойку коровы. За час на такой установке выдаивают 375 коров.





«Когда в 2016 году мы заполнили комплекс, перевезли сюда поголовье, общее валовое производство молока составляло 50 т в сутки. Сейчас — свыше 81 т в сутки», — сравнила замдиректора.

Экономика фермы в цифрах: в прошлом году от каждой фуражной коровы получено почти 6,9 т молока (при средних показателях по стране немногим более 5 т). А в этом году на ферме планируют увеличить надои с одной коровы до 7,5-8 т. Практически все молоко (99,8%) — класса экстра, жирностью более 4%. При этом себестоимость его производства — Br564 за тонну, а средняя цена реализации — Br983. Таким образом, на ферме за 2019 год получено около Br7,176 млн прибыли при рентабельности около 50%.

Философия фермы

«Наша ферма непохожа на другие. В основе ее работы лежит особая философия — комфорт для животных, — подчеркнула Светлана Лукашенок. — Мы придерживаемся пяти важных правил: отсутствие у животных жажды и голода, дискомфорта, боли и травм, стресса и страха, а также наличие условий для естественного поведения».





Коровники построены таким образом, чтобы животные могли свободно передвигаться, не мешая друг другу. Они всегда имеют доступ к воде и пище. Пока буренки прогуливаются на доение и возвращаются обратно (это занимает около часа), их секцию чистят от навоза специальным «пылесосом», меняют постилку. Она из песка: именно его здесь считают удобным и наименее патогенным.

Условия выращивания телят также максимально приближены к естественным. Новорожденных первые сутки держат в «яслях», под ультрафиолетовыми лампами.





Потом их отправляют в индивидуальные домики на улице (таких боксов на ферме около 700), где телята проводят три недели. После чего — в «детский сад», то есть групповое содержание. Так они больше мотивируют друг друга к кормлению, быстрее прибавляют в весе.

На ферме стараются отказаться от химикатов для обработки почвы, используют минимум антибиотиков. Сами выращивают и заготавливают корма (кукурузный силос, зерно, травяные сеннажи, сено, корнаж). «Моя цель — создать ферму замкнутого цикла, то есть самим обрабатывать почву, заготавливать корма, выращивать коров и производить молоко, — пояснил Мариус Зодсма. — Особенно важна для меня экологичность. Это не дань моде, зеленой экономике. Это обусловлено требованиями обычной экономики. У покупателей все более востребованы экологически чистые продукты. В Беларуси есть идеальные условия, чтобы сделать такие продукты и предложить потребителям».

Птица как основной актив

Справочно. После того, как «Серволюкс» в 2013 году приобрел ОАО «Смолевичи Бройлер», поголовье птицы здесь увеличилось в 2,7 раза — до 7,5 млн голов в настоящее время, производство яиц — в 1,6 раза, составив 55 млн яиц в год (в этом году показатель планируется довести до 69 млн яиц в год).





Переработкой мяса птицы в структуре «Серволюкс» занимается ЗАО «Юнимит». Это предприятие открыто в 2019 году на месте убойного цеха Смолевичской бройлерной птицефабрики. Проект по строительству высокотехнологичного комплекса был реализован при поддержке Европейского банка реконструкции и развития по инвестдоговору с Беларусью. Сумма инвестиций превысила $24 млн.

Присутствие посторонних в цехах «Юнимит», где работают с пищевыми продуктами, не приветствуется. Для нас, группы журналистов, сделали исключение, разрешив пройти внутрь.

Надеваем маски (мужчины при необходимости — еще и набородники), шапочки, спецкостюмы и белые тапочки.

Под костюмом — теплый жилет, ведь температура на производстве не более 6 градусов. «Каждые два часа у работников есть право на перерыв в 10 минут — они могут прийти в специальную теплую комнату. Правда, из согревающих напитков там только теплая вода. Еду, а также чай и кофе в производственные корпуса проносить нельзя», — пояснила начальник отдела качества ЗАО «Юнимит» Марина Панасевич.

Этот запрет, как и многие другие ограничения, нацелен на то, чтобы исключить попадание любых инородных организмов в продукцию, не допустить проявлений биотерроризма. С этой же целью костюмы для посторонних на заводе яркого оранжевого цвета. Так все сотрудники понимают: на территории чужой, за ним нужен глаз да глаз, чтобы ненароком чего не нарушил в технологическом процессе или намеренно не испортил.

По цвету спецодежды различаются и сотрудники цехов. Для тех, кто занят на приемке сырья, измельчении — голубые костюмы, в цехах формовки и запекания — зеленые, для складских работников — синие, для уборщиков помещений — бардовые, для инженерно-технического персонала — белые.

Как делают наггетсы и почему это сложно

Сырье, из которого получаются потом колбаски, наггетсы и прочее, сразу при поступлении на завод маркируется и фиксируется в электронной системе, которая позволяет контролировать все этапы производства.





«Все перемещения по производству, начиная от заказа, поставки сырья и до выхода готовой упакованной продукции, фиксируются в этой системе, — уточнила Марина Панасевич. — Мясное сырье мы не покупаем извне. Рядом, буквально через дорогу, на «Смолевичи Бройлер» — и выращивание, и убой, и разделка. Это дает возможность управлять поставкой сырья. Оно свежайшее, не замороженное. Поступает к нам в те же сутки, не лежит на складах».





Гидравлический подъемник загружает мясо птицы, говоря простым языком, в гигантскую мясорубку, где оно измельчается. Под каждый вид сырья и продукции — свой диаметр измельчения. Затем вымешивается фарш, для разной продукции — также разное время: от 15 минут до 1 часа. Далее — этап формовки.





Машина делает абсолютно одинаковые по форме изделия. С технологической точки зрения особо сложны в производстве наггетсы и митболы. Например, чтобы получилась хрустящая корочка, наггетсы проходят три этапа панировки.

Поначалу — в муке, затем жидкая панировка. К ней особые требования: должна быть определенной вязкости, чтобы покрыть изделие, но не создать корку. После этого — сухари с добавлением куркумы, благодаря чему придается яркий натуральный желтый цвет.

Следующий этап — быстрая обжарка во фритюре. Масло нагревается до 185-190 градусов, при этом специальное оборудование очищает его от примесей и нагара, замеряет уровень кислотности, по которому определяется возможность дальнейшего использования масла или необходимость его замены. Отработавшее масло направляют для переработки на биотопливо.

После быстрой обжарки наггетсы доводят до готовности в печи в течение 20 минут (готовность, кстати, определяют, измеряя температуру внутри — она должна быть не ниже 74 градусов). Финальный этап — шоковая заморозка. В таком виде продукт может храниться 180 суток.

Еще более изощренный с технологической точки зрения процесс изготовления митболов — небольших котлеток с начинками, например, из шпината, сыра. Ведь все нужно организовать так, чтобы изделие не разваливалось, а наполнение было равномерным.

Кроме готовой продукции, на заводе делают также полуфабрикаты. Например, филе, которое запекается по инновационной технологии горячим паром, без использования масла.

«Мы много времени потратили на подбор линий. Сами выбирали, покупали у разных производителей, даже из разных стран, загрузочные машины, формовочные и так далее», — отметила Марина Панасевич.

Сложными технологическими процессами руководит начальник кулинарного цеха Елена Левченок. Она давно работает в структуре компаний «Серволюкс», начинала карьерный путь с должности рабочей колбасного цеха, а теперь у нее в подчинении около 100 человек.

«Сотрудники у нас разновозрастные. При приеме на работу нет градации по возрасту. Хотя приветствуются молодые специалисты, потому что многие процессы автоматизированы, надо уметь обращаться с оборудованием. Но если человек готов обучаться, мы это поддерживаем», — рассказала она.

Всего на заводе работают более 300 человек, средняя зарплата — более Br1,2 тыс. Они приезжают сюда из близлежащих населенных пунктов — поселка Октябрьский, Жодино, Борисова, Минска. Для сотрудников предприятий, входящих в структуру «Серволюкс», за счет компании в Октябрьском построены два жилых дома на 48 квартир. Для высококвалифицированных специалистов предоставляются компенсации половины стоимости найма жилья. В планах — строительство общежития.

Директор ЗАО «Юнимит» Дмитрий Кожемяко рассчитывает, что в апреле предприятие выйдет на проектную мощность и будет производить 600 т продукции в месяц.

«Около 30% остается на внутреннем рынке. А основной рынок — Российская Федерация. В ближайшей перспективе — налаживание поставок в Казахстан, Узбекистан. Наша продукция сертифицирована как халяльная, поэтому планируем продвижение в страны Персидского залива», — отметил он.

Что касается продажи наггетсов, то этой продукцией заинтересовались давние партнеры «Серволюкс» — сеть быстрого питания KFC. «Мы поставляем мясо птицы в их рестораны в России, Казахстане, Беларуси. Они пока еще не запустили в своей глобальной сети наггетсы, но сейчас этот вопрос на стадии проработки, — сказал Дмитрий Кожемяко. — Мы с этой продукцией отчасти вклиниваемся в уже существующую нишу на белорусском рынке. Но вместе с тем наш продукт можно считать и новым — по качественным характеристикам. В нем высокое содержание мяса — около 80%».





В настоящее время «Серволюкс» продолжает реализацию еще одного инвестиционного проекта. Идет реконструкция птицеводческого комплекса бывшего Слуцкого племптицезавода, приобретенного компанией в 2017 году. Он вошел в структуру ОАО «Смолевичский Бройлер» как филиал «Генетик». Здесь будет налажено производство инкубационных яиц.

Екатерина КРИШЕНИК,

фото Андрея ПОКУМЕЙКО,

БЕЛТА.