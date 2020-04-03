Ученые нашли пчелу, которая наполовину самец и наполовину самка

Источник материала: Tut.by

Ученые нашли пчелу — наполовину самца, наполовину самку. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Journal of Hymenoptera Research .



Фото: Krichilsky et al., J. Hymenopt. Res.

Как правило, у животных половой диморфизм — то есть между самцами и самками одного и того же биологического вида наблюдаются анатомические различия. У самцов маленькие гаметы (репродуктивные клетки), у самок — большие, но время от времени природа производит организмы, которые являются комбинацией обоих полов.

Это называется гинандроморфизм — аномалия развития организма, выражающаяся в том, что в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов. И ученые только что обнаружили первую известную гинандроморфную особь своего вида у пчелы Megalopta amoenae, обитающей в Центральной и Южной Америке.

Левая сторона пчелы физиологически мужская. У этой части есть маленькая, изящная нижняя челюсть, длинный усик и тонкая задняя нога с меньшим количеством щетины. Правая сторона имеет женские характеристики — более короткий усик, четко выраженная зубчатая челюсть и толстая волосатая задняя нога.

Это нередкое явление — гинандроморфы были обнаружены как минимум в 140 видах пчел, а также в бабочках, птицах и ракообразных (но практически неизвестны у млекопитающих). По крайней мере, у пчел это обычно можно увидеть только после того, как насекомое уже мертво и находится в музее.

В этом случае исследователи проводили исследование циркадных ритмов у Megalopta amoenae и работали с живыми пчелами из леса острова Барро-Колорадо в Панаме. Так что обнаружение живого гинандроморфа стало удачей.

Как получаются пчелы-гинандроморфы? Исследование 2018 года помогло пролить свет на этот вопрос. Определение пола у перепончатокрылых насекомых — пчел, муравьев и бабочек — несколько своеобразно. Если яйцо оплодотворено, то получается самка, а нет, то самец (трутень у пчел, который наследует только гены матери). Но как показала работа 2018 года, если на уже оплодотворенное яйцо попадет сперма трутней, то это приводит к гинандроморфу.

Кстати, во время изучения циркадных ритмов оказалось, что гинандроморфная пчела просыпается немного раньше, чем пчелы мужского и женского пола. Однако периоды ее наибольшей интенсивности очень напоминали поведение женской особи. Конечно, это всего лишь один образец, и потому нужно провести дополнительные исследования.