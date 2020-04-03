ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Ученые нашли пчелу, которая наполовину самец и наполовину самка

03.04.2020 10:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Ученые нашли пчелу — наполовину самца, наполовину самку. Об этом сообщает Science Alert со ссылкой на Journal of Hymenoptera Research.


Фото: Krichilsky et al., J. Hymenopt. Res.

Как правило, у животных половой диморфизм — то есть между самцами и самками одного и того же биологического вида наблюдаются анатомические различия. У самцов маленькие гаметы (репродуктивные клетки), у самок — большие, но время от времени природа производит организмы, которые являются комбинацией обоих полов.

Это называется гинандроморфизм — аномалия развития организма, выражающаяся в том, что в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов. И ученые только что обнаружили первую известную гинандроморфную особь своего вида у пчелы Megalopta amoenae, обитающей в Центральной и Южной Америке.

Левая сторона пчелы физиологически мужская. У этой части есть маленькая, изящная нижняя челюсть, длинный усик и тонкая задняя нога с меньшим количеством щетины. Правая сторона имеет женские характеристики — более короткий усик, четко выраженная зубчатая челюсть и толстая волосатая задняя нога.

Это нередкое явление — гинандроморфы были обнаружены как минимум в 140 видах пчел, а также в бабочках, птицах и ракообразных (но практически неизвестны у млекопитающих). По крайней мере, у пчел это обычно можно увидеть только после того, как насекомое уже мертво и находится в музее.

В этом случае исследователи проводили исследование циркадных ритмов у Megalopta amoenae и работали с живыми пчелами из леса острова Барро-Колорадо в Панаме. Так что обнаружение живого гинандроморфа стало удачей.

Как получаются пчелы-гинандроморфы? Исследование 2018 года помогло пролить свет на этот вопрос. Определение пола у перепончатокрылых насекомых — пчел, муравьев и бабочек — несколько своеобразно. Если яйцо оплодотворено, то получается самка, а нет, то самец (трутень у пчел, который наследует только гены матери). Но как показала работа 2018 года, если на уже оплодотворенное яйцо попадет сперма трутней, то это приводит к гинандроморфу.

Кстати, во время изучения циркадных ритмов оказалось, что гинандроморфная пчела просыпается немного раньше, чем пчелы мужского и женского пола. Однако периоды ее наибольшей интенсивности очень напоминали поведение женской особи. Конечно, это всего лишь один образец, и потому нужно провести дополнительные исследования.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это называется гинандроморфизм - аномалия развития организма, выражающаяся в том, что в одном организме крупные участки тела имеют генотип и признаки разных полов.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Сниму порчу, продам товар дешевле». В Кобрине и Барановичах активизировались мошенники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика