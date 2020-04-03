Консультация и рецепт по телефону, выписка из медицинских документов онлайн: УЗ «Несвижская ЦРБ» призывает воздержаться от посещения больницы

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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УЗ «Несвижская ЦРБ» напоминает!

При наличии симптомов острой респираторной инфекции — повышении температуры тела, выраженных катаральных явлениях, кашле, затруднении дыхания — необходимо вызвать медицинских работников на дом.

Если вы нуждаетесь в выписке рецептов на лекарственные средства для постоянного приема, ранее назначенные врачом, позвоните в регистратуру (тел. регистратуры районной поликлиники 5-12-90, 5-16-49, 6-10-60) структурных лечебных учреждений по месту жительства, оставьте контакты (ФИО, адрес, телефон), с вами свяжется медицинский работник, который организует выписку и доставку рецептов на дом.

Диспансерной группе лиц старше 60 лет необходимо ограничить посещения мест массового пребывания людей, в том числе амбулаторно-поликлинические организации здравоохранения.

Также важно воздержаться от плановых посещений амбулаторно-поликлинических организаций здравоохранения родителями со здоровыми детьми, беременным женщинам. Настоятельно рекомендуем отказаться от плановых диагностических исследований без срочной необходимости.

Оформление выписок из медицинских документов организовано по онлайн-заявкам на интернет-сайте УЗ «Несвижская ЦРБ» nesvizh-hospital.by с последующей выдачей их пациентам при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в отдельно отведенном месте (справки по телефону 6-81-96).

С 1 апреля 2020 года организована консультация узких специалистов Несвижской районной поликлиники по телефонам:

Эндокринолог — 6-56-47, с 10.00 до 11.00;

Отоларинголог — 2-19-37, с 14.00 до 15.00;

Офтальмолог— 2-19-25, с 09.00 до 10.00;

Невролог — 2-19-62, с 12.00 до 13.00;

Врач общей практики — 6-56-48, с 09.00 до 15.00.

Администрация Несвижской ЦРБ.