«Трибуна» . Бывший посол Сербии в Минске Сречко Джукич, отвечая на вопрос о том, почему в Беларуси продолжаются хоккейные и футбольные соревнования, предположил, что все кроется в рекомендациях диктатора Беларуси Александра Лукашенко, который предложил своим соотечественникам пить водку, чтобы победить болезнь, поддерживая продолжение спортивных соревнований по всей стране, передает





«В этом нет ничего необычного – так как Беларусь живет вне мира. Хотя он часто хвастается тем, что является географическим центром Европы, страна десятилетиями живет за пределами мира при Лукашенко», – сказал Джукич.





Беларусь является единственной страной Европы, где не отменен чемпионат по футболу, а также финальная серия Кубка по хоккею. На обоих турнирах не запрещен вход для зрителей.