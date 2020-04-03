О профилактических мероприятиях по предупреждению воинских преступлений. Прокурорские работники посетили вторую отдельную специальную милицейскую бригаду внутренних войск в Минском районе

Работники управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства в войсках и профильного отдела прокуратуры Минской области провели мониторинг соблюдения законодательства по предупреждению воинских преступлений и суицидов военнослужащих во второй отдельной специальной милицейской бригаде внутренних войск в Минском районе.

Цель – укрепить дисциплину и предупредить правонарушения в войсках.

Перед военнослужащими срочной службы выступили старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Александр Ошевнев и старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Павел Кузьмич.

Прокуроры предупредили военнослужащих срочной службы о недопустимости нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими и порядка обращения с оружием, действий по незаконному обороту наркотических средств в воинской части.

В рамках исполнения мероприятий по участию органов прокуратуры Республики Беларусь в реализации Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы, представители надзорных ведомств проанализировали вопросы совершенствования законодательства в данном направлении.

В целях выявления возможных фактов неуставных взаимоотношений и нарушений воинской дисциплины, с военнослужащими последнего призыва проведены доверительная беседа, анонимное анкетирование и иные мероприятия.

В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих милицейской бригады.

Фото: прокуратура Минской области

Старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в войсках прокуратуры Минской области младший советник юстиции, Павел Кузьмич



