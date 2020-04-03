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Украинский футболист Алиев считает обоснованным рукоприкладство в отношении жены
Источник материала: ОНТ
Бывший украинский футболист Александр Алиев считает, что в некоторых случаях применение физической силы в отношении жены может быть оправданным. Об этом мужчина
Александр вспомнил, что позволял себе бить бывшую жену, когда она скандалила. По мнению Алиева, женщина не должна позволять себе истерики, когда муж приходит уставшим после работы, за счет которой содержит семью.
Мужчина подчеркнул, что никогда не начинал конфликт первым.
Александр Алиев известен выступлениями за сборную Украины, киевское «Динамо» и московский «Локомотив». Карьера футболиста была закончена в 2018 году.
Фото: Getty Images
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Бывший украинский футболист Александр Алиев считает, что в некоторых случаях применение физической силы в отношении жены может быть оправданным. Об этом мужчина...
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