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Украинский футболист Алиев считает обоснованным рукоприкладство в отношении жены

03.04.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Украинский футболист Алиев считает обоснованным рукоприкладство в отношении жены

Бывший украинский футболист Александр Алиев считает, что в некоторых случаях применение физической силы в отношении жены может быть оправданным. Об этом мужчина рассказал в интервью YouTube-каналу «Кент».

Александр вспомнил, что позволял себе бить бывшую жену, когда она скандалила. По мнению Алиева, женщина не должна позволять себе истерики, когда муж приходит уставшим после работы, за счет которой содержит семью.

«Я подымал руку, но мог просто пощечину или леща дать», – вспомнил украинец.

Мужчина подчеркнул, что никогда не начинал конфликт первым.

Александр Алиев известен выступлениями за сборную Украины, киевское «Динамо» и московский «Локомотив». Карьера футболиста была закончена в 2018 году.

Фото: Getty Images

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Бывший украинский футболист Александр Алиев считает, что в некоторых случаях применение физической силы в отношении жены может быть оправданным. Об этом мужчина...
 
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