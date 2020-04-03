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Переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе
Источник материала: Партизан
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться на следующей неделе, сообщил
"Встреча может состояться на следующей неделе, и мы начали переговоры со странами по этому вопросу", - сказал он.
Собеседник агентства не уточнил, в каком формате может быть организована встреча.
Саудовская Аравия накануне вечером призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться...
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