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Переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе

03.04.2020 10:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться на следующей неделе, сообщил ТАСС источник, принимающий участие в подготовительном процессе.

"Встреча может состояться на следующей неделе, и мы начали переговоры со странами по этому вопросу", - сказал он.

Собеседник агентства не уточнил, в каком формате может быть организована встреча. 

Саудовская Аравия накануне вечером призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.
 
 
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Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) запустила процесс подготовки к переговорам в рамках ОПЕК+, инициированный Саудовской Аравией. Встреча может состояться...
 
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