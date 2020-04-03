Переговоры ОПЕК+ могут состояться на следующей неделе

"Встреча может состояться на следующей неделе, и мы начали переговоры со странами по этому вопросу", - сказал он.





Собеседник агентства не уточнил, в каком формате может быть организована встреча.





Саудовская Аравия накануне вечером призвала срочно созвать заседание стран ОПЕК+ для обсуждения решений по рынку нефти.