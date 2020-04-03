Минской областной инспекцией охраны животного и растительного мира в целях профилактики и предупреждения административных правонарушений, проводится прием от граждан запрещенных орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов на территории Минской области.

В случае добровольной сдачи запрещенных орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов, граждане, будут освобождены от административной ответственности.

Напоминаем, что в соответствии со ст. 15.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях — незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно незаконные сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов – влекут наложение штрафа на физическое лицо в размере от пяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

По вопросам добровольной сдачи запрещенных орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов, лицам, проживающим на территории г. Минска, Минского, Логойского, Смолевичского и Пуховичского районов, необходимо обращаться в Минскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Минск, ул. Червякова, 8, тел. 8-017-363-49-24, 8-017-351-14-40, лицам, проживающим в иных районах Минской области, необходимо обращаться в ближайшую межрайонную инспекцию, информацию о местонахождении инспекций и телефоны вы можете получить на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.