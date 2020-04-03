Вузы проводят дни открытых дверей в интернете

Источник материала: ОНТ

Двери в Интернете открыли белорусские вузы. Теперь ответы на вопросы о вступительной кампании абитуриенты смогут узнать, не выходя из дома.

На сайтах университетов пройдут встречи с деканами факультетов, руководством и преподавателями. Будущие студенты и их родители смогут познакомиться с предложениями вузов и определиться, куда подавать документы. Завтра на сайте Государственного педагогического университете конференцию проведёт приёмная комиссия. А БГУИР устроит виртуальную экскурсию по аудиториям и лабораториям. Дни открытых дверей в онлайн-режиме пройдут и в БГУ.

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