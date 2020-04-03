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«Беларуськалий» изменил график выходных и рабочих дней для своих сотрудников
Источник материала: Tut.by
«Беларуськалий» решил перенести рабочий день с понедельника 27 апреля на субботу 27 июня,
Перенос рабочего дня распространяется на тех, кто работает по режиму пятидневной рабочей неделей, при котором выходные дни предоставляются в субботу и воскресенье.
Напомним, что в Беларуси, согласно поставлению Совмина, понедельник 27 апреля отрабатывается завтра, в субботу, 4 апреля. Однако организациям дано право с учетом специфики производства (работы) переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.
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«Беларуськалий» решил перенести рабочий день с понедельника 27 апреля на субботу 27 июня.
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