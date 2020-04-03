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Слушания по делу о "договорняках" отложены на неопределенный срок из-за коронавируса

03.04.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Слушания по делу о договорных матчах в белорусском футболе отложены на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. Процесс возобновится не раньше мая.


Фото Прессбол

В суде Московского района Минска проходит рассмотрение дела о договорных матчах. Обвиняются спортсмены по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор). В деле рассматривают 16 договорных матчей — 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.

Уже были допрошены обвиняемые, в качестве свидетеля выступил Захар Волков, — напоминает by.tribuna.com.
 
Теги: Минск
 
 
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Слушания по делу о договорных матчах в белорусском футболе отложены на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране....
 
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