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Слушания по делу о "договорняках" отложены на неопределенный срок из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Слушания по делу о договорных матчах в белорусском футболе отложены на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране. Процесс возобновится не раньше мая.
Фото Прессбол
В суде Московского района Минска проходит рассмотрение дела о договорных матчах. Обвиняются спортсмены по трем статьям Уголовного кодекса РБ – ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор). В деле рассматривают 16 договорных матчей — 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.
Уже были допрошены обвиняемые, в качестве свидетеля выступил Захар Волков, — напоминает by.tribuna.com.
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Слушания по делу о договорных матчах в белорусском футболе отложены на неопределенный срок в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране....
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