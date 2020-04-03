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Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»

03.04.2020 10:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент заявил сегодня, 3 апреля. В графике главы государства – рабочая поездка в Смолевичский район.

Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс» – одного из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в Беларуси.

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»

Запланировано несколько локаций. Президенту доложат о перспективах развития ряда предприятий, а также о положении дел в области сельхозпроизводства в Минской области.

Речь также пойдет о ходе весенних полевых работ в Беларуси. Главе государства представят современную технологию выращивания и содержания крупного рогатого скота. Александр Лукашенко также ознакомится с технологией производства полуфабрикатов из мяса птицы, посетит производственные участки предприятия «Юнимит».

Добавим, группа компаний «Серволюкс» работает в сферах животноводства мясо-молочного направления, племенного птицеводства, производства комбикормов и по ряду других. В составе есть и широкая торговая сеть, лизинговая компания,несколько российских и украинских компаний.

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»

Рабочая поездка в Смолевичский район. Александр Лукашенко посетит организации группы компаний «Серволюкс»

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил нарастить в стране производство гречневой крупы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом Президент...
 
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Лукашенко поручил нарастить производство гречневой крупы в Беларуси
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