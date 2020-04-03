«Все для нас в трудный час». Цены на имбирь рванули до 36 за кг. Подорожали лимоны и чеснок

Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси заметно выросли цены на некоторые продовольственные товары. Среди них — имбирь, чеснок и лимоны. К примеру, цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм. При этом о повышении стоимости этих продуктов сообщают из разных регионов.