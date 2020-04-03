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«Все для нас в трудный час». Цены на имбирь рванули до 36 за кг. Подорожали лимоны и чеснок

03.04.2020 10:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси заметно выросли цены на некоторые продовольственные товары. Среди них — имбирь, чеснок и лимоны. К примеру, цены на имбирь доходят до 36 рублей за килограмм. При этом о повышении стоимости этих продуктов сообщают из разных регионов.

 
 
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  В Беларуси заметно выросли цены на некоторые продовольственные товары. Среди них — имбирь, чеснок и лимоны. К примеру, цены на имбирь доходят до 36 рублей за...
 
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