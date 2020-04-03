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Легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Верхнедвинске

03.04.2020 10:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легковушка столкнулась с автомобилем скорой помощи в Верхнедвинске

Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Верхнедвинске сегодня ночью, сообщили в пресс-службе МЧС.

Авария произошла на улице Советской. Opel врезался в машину скорой помощи, которая стояла на обочине. В результате ДТП водитель легкового авто оказался заблокирован в салоне. Выбраться из машины автомобилисту помогли сотрудники МЧС. Пострадавшего с травмами различной степени тяжести передали врачам для госпитализации. Водитель скорой помощи не пострадал. 

ФОТО:  Витебское областное управление МЧС

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Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Верхнедвинске сегодня ночью, сообщили в пресс-службе МЧС. Авария произошла на улице Советской. Opel...
 
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